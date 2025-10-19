PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Fidan’dan Lüksemburg’da yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg’da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Lüksemburg'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, temasları kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya gelerek Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konularını ele aldı.

UKRAYNALI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan, Lüksemburg'daki temasları çerçevesinde ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile de görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik meseleleri değerlendirildi.

