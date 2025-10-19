Gazze'deki enkazlara Türk eli

Türkiye, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes sonrası Gazze'ye çok sayıda ekip gönderdi. Al-Tuffah, Al-Şucaiye ve Al-Durç Mahalleleri'nde enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Sadece son 2 günde 280 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazların altında en az 10 bin cenazenin olduğu açıklandı.



Türkiye, hem yardım ekipleriyle hem de enkaz kaldırma çalışmalarıyla Gazze'de yoğun bir mesaiye başladı.