Türkiye, İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes sonrası Gazze'ye çok sayıda ekip gönderdi. Al-Tuffah, Al-Şucaiye ve Al-Durç Mahalleleri'nde enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
Sadece son 2 günde 280 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazların altında en az 10 bin cenazenin olduğu açıklandı.
Türkiye, hem yardım ekipleriyle hem de enkaz kaldırma çalışmalarıyla Gazze'de yoğun bir mesaiye başladı.
Gazze'deki enkazlara Türk eli
Enkaz altında 10 binden fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
