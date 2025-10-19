Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına "aile" mesajı: "Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üç kademe kampı, "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla Sakarya Sapanca'da gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Teşkilatına tebrik mesajı
Kampın sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan programa telefonla bağlanarak İstanbul Teşkilatını tebrik etti. Erdoğan konuşmasında 'Aile Yılı' vurgusu yaptı ve kampı düzenleyen tüm teşkilat mensuplarına başarılar diledi.
BU TÜR ÇALIŞMALAR PARTİMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK HAYIRLI OLACAKTIR
Başkan Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, hayırlı akşamlar, kampınız hayırlı olsun ve neticesi de hayır olsun inşallah. Bu ülkede mükemmel örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum. Ailelerimizin de örnek aileler olarak atacakları adımların da hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Biliyorum ki bu tür kamplar, bu tür çalışmalar partimizin geleceği için çok hayırlı olacaktır. Emeği geçen başta İl Başkanımız olmak üzere bütün kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu tür çalışmaların gençlik kollarından itibaren bizim hayatımızda çok farklı yerleri oldu." dedi.
Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hasan Basri Yalçın, Ahmet Baha Öğütken, Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekilleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları katıldı.