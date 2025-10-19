PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına "aile" mesajı: "Partimizin geleceği için çok hayırlı olacak"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üç kademe kampı, "İstanbul’da Bir Olmak" temasıyla Sakarya Sapanca'da gerçekleştirildi. Kampa telefon bağlantısıyla katılan Başkan Erdoğan, "Bu ülkede mükemmel örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum. Biliyorum ki bu tür kamplar, bu tür çalışmalar partimizin geleceği için çok hayırlı olacaktır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen üç kademe kampı, "İstanbul'da Bir Olmak" temasıyla Sakarya Sapanca'da gerçekleştirildi.

Kampın sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan programa telefonla bağlanarak İstanbul Teşkilatını tebrik etti. Erdoğan konuşmasında 'Aile Yılı' vurgusu yaptı ve kampı düzenleyen tüm teşkilat mensuplarına başarılar diledi.

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)


BU TÜR ÇALIŞMALAR PARTİMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK HAYIRLI OLACAKTIR

Başkan Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, hayırlı akşamlar, kampınız hayırlı olsun ve neticesi de hayır olsun inşallah. Bu ülkede mükemmel örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum. Ailelerimizin de örnek aileler olarak atacakları adımların da hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Biliyorum ki bu tür kamplar, bu tür çalışmalar partimizin geleceği için çok hayırlı olacaktır. Emeği geçen başta İl Başkanımız olmak üzere bütün kardeşlerimi en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu tür çalışmaların gençlik kollarından itibaren bizim hayatımızda çok farklı yerleri oldu." dedi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hasan Basri Yalçın, Ahmet Baha Öğütken, Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Milletvekilleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları katıldı.

Programda, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in moderatörlüğünde TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile Terörsüz Türkiye Komisyonu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Şengül Karslı'nın da katılımıyla Terörsüz Türkiye Oturumu da düzenlendi.

Başkan Erdoğan programa telefonla katıldı. (DHA)Başkan Erdoğan programa telefonla katıldı. (DHA)

"İSTANBUL SEVİNİRSE TÜRKİYE SEVİNİR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bir konuşma yaptı. İl Başkanı Özdemir konuşmasında, İstanbul'un Türkiye'nin kalbi olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz biliyoruz; İstanbul abad olursa Türkiye abad olur. İstanbul kalkınırsa Türkiye kalkınır. İstanbul sevinirse Türkiye sevinir. İstanbul hüzünlenirse, Türkiye, gönül coğrafyamız, dünya hüzünlenir" dedi. Özdemir konuşmasında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şehir hizmetlerinden mahrum kaldığı; CHP belediyelerindeki hırsızlık, yolsuzluk, irtikap ve entrikalarla siyasetin yaralandığı bir dönemdeyiz. CHP'nin bu nadanlığından, kirinden ve pasından İstanbul'u kurtarmak, İstanbul'u kurtarmak kadar mühim bir görevdir" ifadelerini kullandı.

