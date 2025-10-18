SON DAKİKA | Kara para operasyonunda 3 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurtdışında firari olan işadamı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliye tefecilik, örgüt kurma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, SBK Holding ve UNICO Sigorta'nın, Bodrum Torba'daki 75 bin metrekarelik turizm arazisi üzerindeki "üst hakkı"nı devralarak 35 milyon euro'luk haksız kazanç sağladıkları iddia edilmişti.

SBK'YA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında yurtdışında yaşayan Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tefecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

5 GÖZALTI 2 FİRARİ

Düzenlenen operasyonda, Ekba Holding Yönetim Kurulu başkanı Cihan Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketlerinde yönetici olan Çağlar Şendil, Paramoud otelin işletmecisi iş insanı Şaban Kayıkçı, Sezgin Baran Korkmaz'ın eski avukatlarından Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında TMSF, otel ve ilgili şirketlere kayyum olarak atanmıştı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Şüpheliler emniyetteki işlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden Cihan Ekşioğlu,Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şaban Kayıkçı ev hapsi şekildeki adli kontrol şartıyla, Melike Yüksel ise yurt dışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi.