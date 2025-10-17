Diyanet İşleri Başkanlığı 7Ekim 2025 tarihli Cuma namazı öncesinde Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak hutbenin konusunu açıkladı. Bu haftanın teması "Müslümanın Hayatına Yön Veren Rehber, Sünnet-i Seniyye" olarak belirlendi. Hutbede Kur'an-ı Kerim'in temel esaslarının Hz. Peygamber Muhammed'in s.a.s.) örnek yaşayışında somutlaştığına dikkat çekilerek Sünnet'in sadece bir tavsiye değil Kur'an'ın hayata yansımış hali olduğu ifade edildi. Diyanet, bu özel hutbe ile toplumun Efendimiz'in ahlak ve uygulamalarına sıkı sıkıya sarılmaya davet etti. Hutbenin tam metni, Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

MÜSLÜMANIN HAYATINA YÖN VEREN REHBER: SÜNNET-İ SENİYYE

Muhterem Müslümanlar!

Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim; Rabbimizi bizlere tanıtan, yaratılışın hikmetini, hayatın gayesini öğreten ilahi mesajdır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt eden bir kılavuzdur. Kalplere şifa, gönüllere rahmet, ruhlara sekinettir. Sünnet-i seniyye ise; Kur'an'ın hayata yansımış, imanın pratiğe dönüşmüş, İslam'ın vücut bulmuş halidir. Hutbemize başlarken okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Resûlüm! De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet edendir."1

Aziz Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde, "Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, kim de beni severse cennette benimle birlikte olur"2 buyurmaktadır. Sünnet üzere yaşamak; Cenâb-ı Hakk'ı herkesten ve her şeyden çok sevmek, O'nun emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmaktır. Kur'an-ı Kerim'i gönlümüze ve hayatımıza nakşetmek, İslam ahlakını kuşanmaktır. Sünnet üzere yaşamak, ailede sevgi ve muhabbeti hâkim kılmaktır. Ticarette helal-haram hassasiyetini gözetmek, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamaktır. Sünnet üzere yaşamak; hayatı birbirimize yaşanılır kılmak, elimizle ve dilimizle kimseye zarar vermemektir. Sünnet üzere yaşamak; ümmet bilinciyle hareket etmek, birbirimizi Allah için sevmek, bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmek, sevincimizi ve hüznümüzü paylaşmaktır. Sünnet üzere yaşamak, iki günü birbirine denk olmadan bir ömür sürmektir.