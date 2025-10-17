CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Burada yeni iş birliklerinin, ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum. Türkiye'nin kapısı her girişimciye ardında kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları ülkemize huzurlu yatırım yapma isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır.

Kimseye bir dayatmada bulunmada kazan-kazan ilkeleri temelinde tecrübelerimizi samimiyetle paylaşıyoruz.

Görev süresi boyunca kıtaya 50'nin üzerinde ziyaret gerçekleştirdim.