Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir." dedi. İsrail'in kötü sicili nedeniyle Gazze'de ateşkes konusunda tedbirli ve temkinli olduklarını dile getiren Erdoğan, "Gazze'nin yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında Sudan'da ateşkes çağrısı yaptı.

Beykoz’da dehşet kamerada: Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Tekirdağ’da can pazarı: Çöp kamyonu metrelerce yüksekten şarampole uçtu
Bursa merkezli dev operasyon: Çirkinler ve Daltonlar çetesi çökertildi! 16 kişi tutuklandı
Çekmeköy'de İETT otobüs kazası kamerada! Çamlık durağındaki kaza anı güvenlik kamerası videosu!

