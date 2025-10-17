PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceğine iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. "Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum." diyen Köksal, kendisine parti içinden atılan yolsuzluk iftiralara karşı sessiz kalmayacağını bildirdi. CHP yönetiminin kendisine iftira atanlarla ilgili hiçbir işlem yapmadığını belirten Köksal, "Ne senaryolar üretildi çok şükür alnım ak başım dik. Ekşi yemedik karnımız ağrısın. Pazar günü il kongresinde olacağım benim kuyumu kazanlarla iftira atıp hakaret edenlerle Allah’tan korkmayıp kuldan utanmayanlarla hesaplaşacağım." diyerek sert tepki gösterdi.

Burcu Köksal AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi CHP yönetimini topa tuttu

CHP içindeki yolsuzluk çetesinin baskıları sonrası istifa edip AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının ardından parti içindeki kriz derinleşiyor.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum. Artık partimin içinde yaşadıklarıma ses çıkaracağım susmayacağım." açıklamasında bulundu.

Köksal, AK Parti'ye geçeceğine iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

CHP içinde kendisini hedef alanlara sert tepki gösteren şu ifadeleri kullandı:

37. KURULTAYDAN BERİ HUZURLU BİR GÜNÜM OLMADI

Bulunduğum yerdeyim parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum yıllardır iftiraları çürüte çürüte yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum. 37. Kurultaydan beri huzurlu bir günüm olmadı.Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim? Memleketime belediye başkan adayı oldum.

CHP'LİLER TARAFINDAN LİNÇ EDİLDİM

Hizmeti buradan sürdüreyim diye. Adaylığım sürecinde partimden kovuldum linç edildim hatta CHP'li bazı gazeteciler tarafından ekranda kazanamaz yüzde 5 alır 10 alır diye günlerce anti propagandaya maruz kaldım. Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı hiçbir şey yapılmadı rekor oyla seçildim bu sefer iftiralarla gelmeye başladılar eşimi çalışma arkadaşımı ve doğru dürüst tanımadığım bir müdürü 60 milyon rüşvet almakla suçladılar.

YARGIYA MÜRACAAT ETTİK

Bunu yapan Yüntaşın avukatlığını vermeyi reddettiğim gençlik kolları başkanıydı. Yargıya müracaat ettik. Kişi ifadesinde basına numarasını servis edenin Parti meclisi üyesi Y. G. olduğunu söylemiş. Savcılık dosyasında ispatlı ayrıca bunu pm üyesi Y.G. Kadın kolları başkanına da Y.G.nin ekip arkadaşı olan T.T de eski bir partiliye atmış.Bunları Genel merkeze ilettik. Yargı takipsizlik kararı verdi ama Genel merkez bu Pm üyesine hiçbir şey yapmadı hatta bütün kurultaylarda kendisini ödüllendirip yeniden Pm'ye aldı. Yetmedi örgütlerden sorumlu Genel Bşk yardımcısının yardımcısı yaptılar.Bu Pm üyesinin ekip arkadaşı sosyal medyadan ne ırkçılığımı ne de faşistliğimi bıraktı. Adamı disipline verin dedim. Mevcut il başkanı disiplin kurulu toplanmıyor gibi bahanelerle hiçbir işlem yapmadı zaten bugüne kadar bana kim saldırdıysa mevcut il başkanının bir teşekkür etmediği kaldı. Hiçbir konuda yanımda olmadı. Şimdi de tekrar aday olmuş belediyeyi kazandık diye adımı kullanarak oy istiyor. Bana hakaret eden ilçe başkanına gereğini yap diyen ilçe başkanlarına ya önemsiz ben görmüyorum deyip geçiştiriyor. O ilçe başkanıyla gidip sırıtarak poz veriyor. Bu adam benim il başkanım öyle mi? Demokrasi bu mu ? Seçilmişlere hakaret iftira saygısızlık mı? Yetmiyor sosyal medyada bana ırkçı faşist diye yazan adam Pm üyesi Y G'nin desteğiyle il başkan adayı oluyor niye benimle daha çok uğraşıp hakaret etsin diye. İlçe delegasyonuna gidip atıp tutarak oy istiyorlar. Her yerde tek adaya giden Genel Merkezden Afyonkarahisar için ses yok hatta aldığım duyumlar bana hakaret eden İl başkan adayının desteklendiği yönünde.Her yerde tek aday burada 3 aday niye ola ki Burcu Köksal'ın karşısındaki aday kazanırsa onunla uğraşsın seçimlerde alt edemiyoruz belki itibarsızlaştırarak alt ederiz diye.

ÇOK ŞÜKÜR ALNIM AK BAŞIM DİK

En son bir restoranda çekilen saçma sapan bir görüntü üzerinden linç edildik. Trol hesaplarda neler yazılmadı ki kimisi videodakinin eşim olduğunu yazdı kimisi 700 milyon rüşvet diye yazdı ne senaryolar üretildi çok şükür alnım ak başım dik. Ekşi yemedik karnımız ağrısın. Bizimle alakası olmayan bir konuda bile iftira atıldı kendi hakkımızı kendimiz savunduk ömrümü verdiğim partimden yine ses yok. Benim suçum gecemi gündüzüme katarak çalışmak 74 yıl sonra belediyeyi kazanmak mıydı? Her konuda yalnız bırakıldık. Yarın hangi iftiraya maruz kalacağız hangi hakaretler edilecek bilmeden yaşamak hangi cephede savaşacağınızı bilemediğiniz bir hayat ne kadar huzurlu olur. Başkan seçildiğim günden beri alt etmeye çalışanlara çanak tutanlar onları ödüllendirenler yapılanlara sessiz kalanlar hakkımı savunmayanlar kim? Siyasette rakibiniz saldırır anlarım da kendi içinizden gelen saldırılar ne olacak? Bir taraftan her türlü zorluk içinde hizmet etmeye çalışıyorum. Bir taraftan bunlarla uğraşıyorum. Çalışmaktan hizmet etmekten değil İçeri dışarı her türlü mücadele yoruyor.Şu ellerin taşı hiç bana değmez.İlle dostun bir tek gülü yaralar beni.Kimsenin benim yüzümden artık iftira ve hakaretlere maruz kalmasını istemiyorum.Pazar günü il kongresinde olacağım benim kuyumu kazanlarla iftira atıp hakaret edenlerle Allah'tan korkmayıp kuldan utanmayanlarla hesaplaşacağım.

Artık partimin içinde yaşadıklarıma ses çıkaracağım susmayacağım.

Topuklu Efe Özlem Çerçioğlundan CHPye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısıTopuklu Efe Özlem Çerçioğlundan CHPye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı

