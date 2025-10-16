Suriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardı

Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu arasında, SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesine yönelik ön anlaşma sağlandığı bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada "SDG'yi yanlış yollara tevessül etmemesi konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs'ta yaptığı fesih açıklamasının ardından gözler bu kez örgütün Suriye uzantısı SDG'ye çevrildi. Ancak SDG, silah bırakmak yerine son günlerde işgal ettiği bölgelerdeki mevzilere ağır silahlar yığmaya başladı.

Yaşar Güler, terör örgütü SDG'yi uyarmıştı (Takvim.com.tr) "PKK VE TÜM UZANTILARI DERHAL TERÖR FAALİYETLERİNE SON VERMELİ" Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, başta Suriye olmak üzere bölgede hiçbir terör örgütünün kök salmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, "PKK ve tüm uzantıları derhal terör faaliyetlerine son vermeli" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin gölgesinde, SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesine yönelik Şam yönetimiyle ön anlaşmaya varıldığı açıklandı. SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda, terör örgütüne bağlı güçlerin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını duyurdu. Abdi, anlaşma kapsamında terör örgütü SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstleneceğini belirterek, bu adımın Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki "polis" güçlerinin de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlanacağını aktaran Abdi, Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayların anlaşmanın uygulanma sürecini geciktirdiğini söyledi. Suriyelilerin uzlaşması halinde ülkeye hiçbir dış müdahalenin olamayacağını vurgulayan terörist Abdi, anlaşmanın Suriye'nin birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini dile getirdi.