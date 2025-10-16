PODCAST CANLI YAYIN

Suriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardı

Suriye’de Şam yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye kolu arasında, SDG’nin Suriye ordusuna entegre edilmesine yönelik ön anlaşma sağlandığı bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada “SDG’yi yanlış yollara tevessül etmemesi konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi:
Suriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardı

Suriye'de Şam yönetimi ile terör örgütü PKK'nın Suriye kolu arasında, SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesine yönelik ön anlaşma sağlandığı bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada "SDG'yi yanlış yollara tevessül etmemesi konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs'ta yaptığı fesih açıklamasının ardından gözler bu kez örgütün Suriye uzantısı SDG'ye çevrildi. Ancak SDG, silah bırakmak yerine son günlerde işgal ettiği bölgelerdeki mevzilere ağır silahlar yığmaya başladı.

Yaşar Güler, terör örgütü SDG'yi uyarmıştı (Takvim.com.tr)Yaşar Güler, terör örgütü SDG'yi uyarmıştı (Takvim.com.tr)

"PKK VE TÜM UZANTILARI DERHAL TERÖR FAALİYETLERİNE SON VERMELİ"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, başta Suriye olmak üzere bölgede hiçbir terör örgütünün kök salmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, "PKK ve tüm uzantıları derhal terör faaliyetlerine son vermeli" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin gölgesinde, SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesine yönelik Şam yönetimiyle ön anlaşmaya varıldığı açıklandı.

SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda, terör örgütüne bağlı güçlerin Suriye ordusuna entegre edilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Abdi, anlaşma kapsamında terör örgütü SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığı ve ordu komutanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstleneceğini belirterek, bu adımın Suriye ordusunun güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki "polis" güçlerinin de Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlanacağını aktaran Abdi, Suveyda ve Suriye kıyılarında yaşanan olayların anlaşmanın uygulanma sürecini geciktirdiğini söyledi.

Suriyelilerin uzlaşması halinde ülkeye hiçbir dış müdahalenin olamayacağını vurgulayan terörist Abdi, anlaşmanın Suriye'nin birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, terör örgütü SDG'yi uyarmıştı (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan, terör örgütü SDG'yi uyarmıştı (Takvim.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN MISIR DÖNÜŞÜ UYARMIŞTI

"Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarının ardından Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temaslarımız devam ediyor. Suriye'nin ve bölgenin kazanımlarının korunması için yakın eşgüdüm ve iş birliğini güçlendirmekte de kararlıyız. Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara'yı, arkadaşlarını yalnız bırakmak diye bir durum söz konusu değil. Sık sık SDG'yi yanlış yollara tevessül etmemesi, Suriye'nin birlik ve bütünlüğüne destek olmaları konusunda da uyarıyoruz. Umarız Suriye'nin toprak bütünlüğü bir ve beraber, müreffeh geleceğe ulaşmaları yolunda tutum takınırlar. ifadelerini kullanmıştı.

SDG'nin Suriye ile bütünleşmesinin en kısa zamanda gerçekleşmesi, Suriye'nin kalkınma hamlelerini de hızlandıracaktır diyen Başkan Erdoğan, "Suriye yönetiminin, ülkenin bütün etnik ve dini unsurlarını kapsayan bir anlayışla geleceğe yürümesini takdirle karşılıyoruz. Bu, hem Suriye'nin, hem de Türkiye'nin çıkarınadır. Suriye'yi yeniden çatışmaya sürüklemeye çalışanlar ise ne Kürtlerin ne Dürzilerin ne de Nusayrilerin iyiliğini istiyor. Malazgirt Meydanı'nda söylediğim gibi, yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak, kendilerine başka hamiler arayanlar kaybedecek." demşti.

Entegrasyonda Deyrizor modeli! Suriyeli Kürt diplomat İdlibiden YPGye Devlet içinde devlet olmaz uyarısı: Türkiye kilit rol oynayacakEntegrasyonda Deyrizor modeli! Suriyeli Kürt diplomat İdlibiden YPGye Devlet içinde devlet olmaz uyarısı: Türkiye kilit rol oynayacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Soykırımcı İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor!
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: 35 yıllık ayakkabıcı ayak numarası sorusunda dondu kaldı!
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Ankara yükseldi Atina karıştı: “Erdoğan garantör biz dekor olduk"
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
ABD'den düpedüz ırkçılık! Trump yönetiminden sadece beyazlara vize var
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı