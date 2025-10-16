PODCAST CANLI YAYIN

İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenlendi. Burada konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan,cemiyetin kurucularının Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada karar verebilen bir ülke haline gelmesine hizmet ettiklerini vurguladı. Erdoğan, "Bugün bu nöbeti tutan, hizmeti idame eden ve bizlerden sonra gelenler de bu bayrağı çok daha yükseklere, 21. yüzyıla damga vurma iddiası olan Türkiye Yüzyılı hikayesinde önemli birer yapı taşı olmaya vesile olacak şekilde çalışsınlar inşallah diyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl basın buluşmasında konuşan Bilal Erdoğan, "Kendi kimliğimizle, kültürümüzle varoluş meselemiz noktasında cemiyeti kuran insanlar, bu milletin uçurumun kenarından alınmasına vesile olmuştur. Türkiye bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler, akademisyenler aracı oldu" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 77. yıl buluşması

İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenlendi. Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programda İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve Genel Sekreter Abdullah Yasir Şahin medya yöneticileriyle bir araya geldi.

İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında (İHA)İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında (İHA)

Basın toplantısında 75. yıl kapsamında yıl boyunca düzenlenecek sergiler, belgesel gösterimleri, anma programları, ilim buluşmaları ve özel yayın projeleriyle cemiyetin tarihsel mirasının geniş kitlelere ulaştırılmasının amaçlandığı vurgulandı. Bu kapsamda Genel Sekreter Şahin tarafından cemiyetin köklü geçmişini yansıtan "Hatıradan Hafızaya-75. Yıl Hatıratı" kitabı ve belgeseli, gençlik ve mezun buluşmaları, uluslararası ilim toplantıları, sosyal sorumluluk ve gönüllülük temelli projeler tanıtıldı.

İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında (İHA)İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında (İHA)

"O GÜN ATILAN BU ADIM, BUGÜN MİLYONLARCA GENCİN HAYATINA DOKUNAN BİR EĞİTİM SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜ"

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, cemiyetin kurucularının Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada karar verebilen bir ülke haline gelmesine hizmet ettiklerini vurgulayarak, "İlim Yayma Vakfı olarak biz de yakın zamanda 50. yılımızı geride bıraktık. 50. yılımızla ilgili çalışmalar tertip ettik. Aynı döneme denk gelen deprem münasebetiyle deprem bölgesi yoğunluklu olmak üzere okullarda 50. yıl kütüphaneleri yapmış olduk. İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye'deki bu 75 yıllık İlim Yayma geleneği, hem ülkemizin tarihiyle çok ilişkili, sosyal tarihiyle çok irtibatlı, ülkemizdeki bazı önemli gelişmelerle çok irtibatlı. Bu cemiyeti, aileyi kuran o öncü şahıslar belki de bu milleti uçurumun kenarından almaya vesile olmuş insanlardır. Nedir o uçurumun kenarı? Varoluş meselemizdir. Kendi kimliğimizle, kültürümüzle varoluş meselemiz noktasında, cemiyeti kuran insanlar, bu milletin uçurumun kenarından alınmasına vesile olmuştur. Bugün yeniden Türkiye bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse, bugün yine bu ülkede bin yıla sarih kültürümüz, inancımız, geleneklerimiz yaşatılıyorsa gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler, akademisyenler belki de aracı olmuş diye düşünebiliriz. Bugün bu nöbeti tutan, hizmeti idame eden ve bizlerden sonra gelenler de bu bayrağı çok daha yükseklere, 21. yüzyıla damga vurma iddiası olan Türkiye Yüzyılı hikayesinde önemli birer yapı taşı olmaya vesile olacak şekilde çalışsınlar inşallah diyorum" ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında (İHA)İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında (İHA)

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise cemiyetin kuruluşunu anlatarak, "Bir asır önce cemiyet-i ilmiyeleri kuran irade, 1951 yılında farklı kimliklerle ama aynı ideallerle memleket için yeniden inisiyatif aldı. 68 idealist insan, milletin bağrından doğan bir inançla, İlim Yayma Cemiyeti'ni kurdu. Kurucularımız arasında kimler yoktu ki; Lozan Konferansı'nda Türkiye'nin vakıf mallarının korunması görevini üstlenen ilk Genel Başkanımız Avukat Seniyüddin Başak, işgal yıllarında İstanbul Maçka Silahhanesi'ndeki silahları hurdaya çıkararak Anadolu'ya ulaştıran ve Kuva-yı Milliye'ye destek veren General Ömer Cemal Karabekir, Mehmet Akif Ersoy'un yanında Sebilürreşad Dergisi'nde yazıları yayımlanan Hasan Hikmet Demirbağ, Çanakkale, Kut'ül Amare ve Kurtuluş Savaşı'nda görev yapmış, gazi unvanı ve İstiklal Madalyası sahibi Emekli Kurmay Albay Vehbi Bilimer, emekli Hakim Abdulkavi Beşer, hayırsever iş insanı Hacı Nazif Çelebi ve daha nice kadirşinas isim. O gün atılan bu adım, bugün milyonlarca gencin hayatına dokunan bir eğitim seferberliğine dönüştü. 10 Şubat 1953'te Bakanlar Kurulu kararıyla 'kamu yararına çalışan dernek' statüsü kazandık. İlim Yayma Cemiyeti, yalnızca bir dernek değildir. O, bu toprakların mayasıyla mayalanmış, medeniyet hamlesinin adı, din eğitiminin hasretini çeken gönüllüler hareketidir" ifadelerini kullandı.

İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında (İHA)İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında (İHA)

"CEMİYETİMİZ, DEĞİŞEN DÜNYANIN ŞARTLARINI HEP DOĞRU OKUDU"

Cemiyetin ülkenin dört bir yanında gençlere hizmet verdiğini vurgulayan Tülün, "Bugün 186 şube, 158 yurt ve 112 eğitim merkeziyle Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gence hizmet vermeye gayret ediyoruz. Anadolu'dan gelen evlatlarımız arasında büyük bir sosyal ağ ve güçlü bir gönül bağı kurduk. Hazırladığımız eğitim, rehberlik ve liderlik programlarıyla kendi kaynaklarıyla irtibatlı, dünyayı doğru okuyabilen bilim insanları, öncüler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye genelindeki şubelerimizde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle Marifet Okulu Programı uyguluyoruz. İstanbul'da eğitim, hukuk, tıp ve psikoloji bölümü öğrencilerine yönelik başlattığımız kariyer programlarını Anadolu'daki şubelerimize modellemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Valide-i Atik Eğim Merkezi gibi tarihi mekanlarda İslami ilimler ve sosyal bilimler öğrencilerine yönelik ihtisas projelerimize devam ediyoruz. Ulusal düzeydeki eğitim ve gençlik çalışmalarımızı, mezunlarımız marifetiyle Arjantin, Makedonya gibi ülkelerde başlattık, Afrika ve Asya ülkeleriyle ilgili altyapı hazırlıklarımız devam ediyor. Cemiyetimiz, değişen dünyanın şartlarını hep doğru okudu. Bugüne kadar tüm çalışmalarımızda şu üç ilkeye sadık kaldık; doğru işi tespit etmek, doğru yöntemi seçmek ve doğru işte sebat etmek. Bugün, İlim Yayma çatısı, cemiyet, vakıf, şube ve gönüllüleriyle ilmin, irfanın ve hizmetin birleştiği büyük bir ekosistem oluşturmuştur" şeklinde konuştu.

İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında (İHA)İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında (İHA)

"GELECEK, BİLGİYLE YOĞRULMUŞ FAZİLETİN ELLERİNDE YÜKSELECEKTİR"

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. yılı kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğine dikkat çeken Tülün, "İçinde bulunduğumuz şu günlerden itibaren şubelerimiz, yurtlarımız ve genel merkezimiz bünyesinde yıl boyunca 75. yıl organizasyonu bağlamında bir dizi etkinlik serisi gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 75 yıl önce yola çıkan öncü kuşak, 'bir milleti ihya edecek yolun ilimden geçtiğini' biliyordu. Bugün biz de o inançla diyoruz ki; gelecek, bilgiyle yoğrulmuş faziletin ellerinde yükselecektir. Yeni dönemde dijital çağın imkanlarını gençlerimizin hizmetine sunacağız, uluslararası eğitim programlarımızla gönül coğrafyamızın her köşesine ulaşacağız, değerlerini bilen, çağını anlayan, insanlığa katkı sunan bir nesil yetiştirmeye devam edeceğiz. Biz, geçmişine saygılı, geleceğine umutla bakan bir kurumuz. 75. yılımızda, geçmişten aldığımız güçle, geleceğe daha kararlı adımlarla yürümeye hazırız" diye konuştu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Türk Telekom
MSB'den Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
İstanbul'da kara para soruşturması! Gözaltılar var: Sezgin Baran Korkmaz da listede
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
ABD ve Kanada havalimanlarında “Özgür Filistin” sesleri yankılandı! Ekranlarda Ebu Ubeyde ve Muhammed Deif
Narin Güran davasında "Nevzat Bahtiyar" gelişmesi! Avukat davadan çekildi: O ses kaydı bardağı taşırdı
Denizli'de okul müdürüne pusu! Kantincinin oğlu kurşun yağdırdı
İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı
Devleti zarara uğratan Halaç ailesinde miras kavgası: "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar"
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Türk askeri Gazze'ye hangi şartla gider? Mehmetçik olmadan huzur zayıf ihtimal
Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...
Meteoroloji'den İstanbul ve 15 ile sağanak ve pus alarmı: Polar vortex etkisi tam gaz geliyor! Hafta sonuna dikkat
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı