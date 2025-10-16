İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı

İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yıl basın buluşmasında konuşan Bilal Erdoğan, "Kendi kimliğimizle, kültürümüzle varoluş meselemiz noktasında cemiyeti kuran insanlar, bu milletin uçurumun kenarından alınmasına vesile olmuştur. Türkiye bölgesinde ve dünyada kendisi karar verebilen bir ülke haline gelebildiyse gönüllülerin başlattığı hareketin desteklediği öğrenciler, burs verdiği eğitimciler, akademisyenler aracı oldu" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 77. yıl buluşması

İlim Yayma Cemiyeti'nin kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenlendi. Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programda İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve Genel Sekreter Abdullah Yasir Şahin medya yöneticileriyle bir araya geldi.