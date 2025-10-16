PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İzmir’de Uzundere mağdurları: Cemil Tugay iki yıldır tek çivi çakmadı

Kentsel dönüşüm mağdurları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve geldiği iki yılda hiçbir somut adım atmadığını belirtti. “Gerçekçi bir çözüm ve tarih istiyoruz” dediler.

İzmir'de Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları, İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldiğinden bu yana kentsel dönüşüm konusunda bir çivi dahi çakmadığını anlattı.
Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, "Cemil Bey, hedef şaşırtmak için çıktığı bir televizyon kanalında 'Beni kötülüyorlar' diyor. Bizde kentsel dönüşüm mağdurları olarak kendisine 'Sizler görevinizi iyi yaparsanız bizler de sizi eleştirmek zorunda kalmayız.' diyoruz. Kentsel dönüşüm adına iki yıldır görevde olduğunuz süre içerisinde bir çivi dahi çakmadınız. Hiçbir zaman çözüm üretip 'ben bugün kentsel dönüşümü çözeceğim', 'Şu tarihte yapımına başlayıp, şu tarihte bitireceğim' diyemiyorsunuz. İki yıldır algı yaratıp zaman kazanmaktan başka bir şey yapmadınız. Gerçekçi, çözüm odaklı bir adım atıp bize tarih verin" İfadelerine yer verdi.
