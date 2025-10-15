PODCAST CANLI YAYIN

İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?

İçişleri Bakanlığı, CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin "Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor" iddiasını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanlığı % 10'luk tolerans" iddialarına noktayı koydu.

CHP YANDAŞI SÖZCÜ'DEN "TOLERANS KALKIYOR" İDDİASI
CHP yandaşı Sözcü Gazetesi "Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans kalkıyor" iddiasını ortaya attı. Sözcü'nün iddiasını İçişleri Bakanlığı yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği" şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır.
Bu kapsamda;

Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır.

Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması devam etmektedir."

