PODCAST CANLI YAYIN

Yolu kapatan düğün konvoyundakiler yakalandı! Bakan Yerlikaya yeni kanundaki cezayı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli'de trafik kurallarına uymayarak yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 sürücünün yakalandığını bildirdi. Vatandaşları uyaran Bakan Yerlikaya, "Yeni trafik kanunu teklifine göre, düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesini 60 gün geri alacağız, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz. Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa sürücü belgesini 120 gün geri alacağız, araçlarını da 120 gün trafikten men edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yolu kapatan düğün konvoyundakiler yakalandı! Bakan Yerlikaya yeni kanundaki cezayı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli'de trafik kurallarına uymayarak yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 sürücünün yakalandığını, haklarında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.

İstanbul'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 10 araç sürücüsü yakalandı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından "Bu görüntüler bize yakışmıyor" başlığıyla, İstanbul Sultanbeyli'de çekilen düğün konvoyunun görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)



Bunun bir çiftin en mutlu günü olduğunu ancak trafik kurallarının hiçe sayıldığını belirten Yerlikaya, "Uzun araç kuyrukları, yakılan meşaleler, gürültü… Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan canlar var trafikte. Evine, işine varmaya çalışanlar var. O yüzden hep diyoruz ki caydırıcılık ilkesi trafik kültürünün yerleşmesinde olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.

CEZASIZ KALMADI

Bakan Yerlikaya, "Bu görüntüde yer alanlar, düğün konvoyu yapanlar elbette cezasız kalmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu 10 araç sürücüsü yakalandı. Hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

KONVOY YAPARAK YOL KAPATANLARIN SÜRÜCÜ BELGELERİ 60 GÜN GERİ ALINACAK

Paylaşımında yeni trafik kanunu teklifi kapsamında getirilmesi planlanan düzenlemelere de değinen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni trafik kanunu teklifine göre, düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanların sürücü belgesini 60 gün geri alacağız, araçlarını da 60 gün trafikten men edeceğiz. Eğer bu ihlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa sürücü belgesini 120 gün geri alacağız, araçlarını da 120 gün trafikten men edeceğiz.

Toplumdaki bireylerin kazalardan, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda trafik kazaları, sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Bu caydırıcı kurallar ve sıkı denetimlerle birlikte yapılan ihlallerin ne kadar düştüğünü hep birlikte göreceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Siyonistlerin Arz-ı Mev'ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin'i 8 asır yönetti!
CHP'li ABB'deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra “Aksa Tufanı talimatını bulduk” dediler
Pakistan–Afganistan sınırında sıcak temas! Jetler havalandı, 7 bölgede çatışma yaşandı
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: “Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli yapıdır”
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Spor yazarları Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar
Gazze için Şarm El-Şeyh’te kritik zirve: ABD davet listesini genişletti
ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ismini anınca protesto edildi
Bizim Çocuklar tarihte ilki başardı! Bulgaristan - Türkiye: 1-6 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan baba ocağında: Önce komşularla sohbet sonra Ayder Yaylası
Kartal orta saha transferinde büyük yarış içinde! Sergen Yalçın rotayı belirledi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldız futbolcu için transfer savaşı!
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Ankara'da Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi düzenlenecek
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!