CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi mali krize 1 milyar 250 milyonluk yeni borç ekleyecek!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev (AA/Arşiv)



Çekilecek kredi, başta kamulaştırma olmak üzere belediyenin acil ihtiyaçlarında kullanılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li belediyenin bu adımı bu adımı, mali krizin derinleştiğine işaret ediyor ve belediyenin finansal geleceği açısından kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor.