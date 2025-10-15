PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi mali krize 1 milyar 250 milyonluk yeni borç ekleyecek!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, mali kriz nedeniyle 1 milyar 250 milyon lira borçlanmak için belediye meclisinden onay bekliyor. Başkan Tugay'ın bu adımı belediyenin mevcut borç yükünü de önemli ölçüde artıracak.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, mali kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Belediye, içinde bulunduğu finansal sıkıntı nedeniyle çalışanların ikramiyelerini ödemekte güçlük çekiyor.

Daha önce mülkiyetindeki birçok gayrimenkulü düşük fiyatla satan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez borçlanarak nakit ihtiyacını karşılamaya çalışacak.

CHP'Lİ TUGAY BELEDİYE MECLİSİNE BAŞVURDU

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla belediye, 1 milyar 250 milyon lira borçlanmak için belediye meclisine başvurdu. Önceki günkü meclis toplantısında gündeme gelen borçlanma önergesi, ihtisas komisyonlarında görüşüldükten sonra tekrar meclise sunulacak ve oylanacak.

KRİZ DERİNLEŞTİ

Önergenin kabulü halinde, İZBB var olan borçlarına 1 milyar 250 milyon lira daha ekleyecek. Başkan Tugay, borçlanma koşullarını belirlemek üzere belediye adına bankalarla görüşmeler yapacak.

Çekilecek kredi, başta kamulaştırma olmak üzere belediyenin acil ihtiyaçlarında kullanılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'li belediyenin bu adımı bu adımı, mali krizin derinleştiğine işaret ediyor ve belediyenin finansal geleceği açısından kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor.

