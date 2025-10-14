PODCAST CANLI YAYIN

Küba’nın geri kalmış ulaşım modeli, CHP’li Başkan Cemil Tugay’a ilham verdi!

CHP'li İzmir Belediyesi vatandaşa hizmeti bıraktı. Çöpleri toplamadı, su kesintilerine çözüm bulamadı! Son hamlesi ise şaşırttı! 3 tekerlekli bisiklet projesi İzmirliler'in tepkisine yol açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine akıllara durgunluk veren bir olayın içinde yer aldı. Vatandaş belediyeden metro, otobüs ve karayolu hatları beklerken üç tekerlekli bisikletle karşılaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tekerlekli taksi modeline merak sardı. Tugay, Küba'nın başkenti Havana'da turistleri taşıyan bisiklet taksi uygulamasını İzmir'e transfer etmek için harekete geçti. Üç tekerlekli, sürücülü araçların, kentin yoğun bölgelerinde pilot uygulamayla hizmete gireceği belirtildi. Tugay'ın akıl almaz projesine partilisi CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'dan da tepki geldi.



'KÖLELİĞİN BİSİKLETLİ VERSİYONU'
Özkan "Kölelik 100 yıl önce kalktı. Bisikletli versiyonunu İzmir'de kim hortlatmak isterse karşısındayım. Bu ilkelliği, çirkinliği, kulun kula gösterişinin şeytan aracını kim dayatıyor İzmir'e acaba? Trafiği rahatlatacak palavrası cehalet değilse kötülük. Nerede trafiği rahatlatmış?" ifadelerini kullandı.
Öneri önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Meclisinde oylanıp karara bağlanacak. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İzBB) bisiklet taksi hamlesi, kentteki taksici esnafından tepki topladı.

Cemil Tugay, bisikletli taksiye merak sardı. Ancak kentin dört bir yanında hala çöp dağları vardı. Bu durum vatandaşın tepkisine yol açtı. (Takvim Gazetesi)Cemil Tugay, bisikletli taksiye merak sardı. Ancak kentin dört bir yanında hala çöp dağları vardı. Bu durum vatandaşın tepkisine yol açtı. (Takvim Gazetesi)

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Trafik sorununun devam ettiği, alternatif yolların açılmadığı bir şehirde bunun ne kadar faydalı olabileceğinin düşünülmesi gerekir" dedi. Özkan, İzmir'in ihtiyacı olan bir şeye itirazlarının olmayacağını ancak kentte bisiklet taksiye ihtiyaç olmadığını vurguladı.

