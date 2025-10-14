Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan 17. "İyilik Gemisi" Mersin Uluslararası Limanı'nda yola çıktı. Gemi yaklaşık 900 tonluk yardımı Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak. Gazze'ye gidecek yardımlara ilişkin Mısır dönüşü açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Orada sadece yaraları sarmayacağız. Aynı zamanda geleceği inşa edeceğiz." dedi.
TÜRKİYE'DEN 2 YILDA 16 GEMİ 14 UÇAKLA YARDIM ULAŞTI
Türkiye, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye, bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 16 gemi ve 14 uçakla insani yardım ulaştırdı.
8 Ekim 2025'te bölgede sağlanan ateşkesin ardından destek çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Gazze'ye göndereceği 17. "İyilik Gemisi" için hazırlıklar Mersin Uluslararası Limanı'nda sürdürülüyor.
Gemide, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilecek yaklaşık 900 ton insani yardım malzemesi bulunuyor.
"İyilik Gemisi"nin, yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından limandan ayrıldı.
900 TON YARDIM GAZZE İÇİN YOLA ÇIKTI
Uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugün, 'İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi, birazdan Gazze için yola çıkıyor." dedi.
EL ARİŞ'E GİDİYOR
Yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle, Mısır'ın El Ariş Limanı üzerinden Karem Ebu Salem Sınır Kapısı'na ulaştırılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze'ye gönderilecek yeni yardımlara ilişkin Mısır dönüşü açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan Mısır dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Takvim.com.tr)
"Türkiye büyük devlet olmanın ötesinde aslında insanlığın vicdanıdır." diyerek tüm imkanlarla Gazze'nin yanında olacaklarını belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bizim elimiz dünyanın neresinde bir mazlum varsa oraya uzanır. İsrail saldırıları devam ederken bile yardımlarımızı biz bölgeye sevk ettik. Mısır'daki depoları doldurduk, beklemedik. Ateşkesin başladığı günden bu yana toplam 350 tırımız Gazze'ye girdi. Biz oraya sadece gıda, su, ilaç göndermiyoruz. Aynı zamanda kardeşliği gönderiyoruz, umudu gönderiyoruz. İlaç, barınma malzemeleri, hızlıca bölgeye sevk ediliyor. İnsani felaketin etkilerini hızlı bir şekilde nasıl ortadan kaldırabiliriz, bunun arayışı içindeyiz. Biz şu anda oraya bütün engellemelere rağmen AFAD'ımızla 10 bin civarında çadırı depolamış durumdayız."
Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri ʺİyilik Gemisiʺne yüklendi. (AA)
"Gazze'nin yeniden imarı son derece önemli. Kış gelmeden Gazzelilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalışacağız. Tabii burada Türk Kızılayı'na teşekkür ediyorum. AFAD'ımıza, TİKA'mıza, Sağlık Bakanlığımıza hepsine teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hepsi koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Orada sadece yaraları sarmayacağız. Aynı zamanda geleceği inşa edeceğiz. Bunun için de başta Ankara'daki şehir hastanelerimiz olmak üzere yaralıları bu merkezlerimize getirip orada tedavilerini yapıyoruz. Ankara değil, İstanbul'a göndermek isterlerse İstanbul'daki şehir hastanelerimiz de kardeşlerimizin emrindedir. Oralarda da bu çalışmaları yapmaya hazırız."