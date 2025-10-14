Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?

İKİNCİ AŞAMA

Suça bulaşanların durumuna ilişkin bazı adımlar atılacak. Genel bir infaz düzenlemesi yapılacak. Bu düzenleme ceza ertelemesi mi yoksa başka bir şekilde mi olacak önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak şu anda bu konu hiçbir şekilde gündeme gelmeyecek. Örgütün silah bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe bir adım atılmayacak.

ŞEHİT VE GAZİLER

Genel çerçevesi toplumu rahatsız etmeyecek ve şehit ve gazileri rencide etmeyecek bir düzenleme gündeme gelmiş olacak.