Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?

Terörsüz Türkiye doğrultusunda kurulan ve çalışmalarını sürdüren TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dinlemelerde sona gelirken yasal düzenlemeler için de düğmeye basılacak.
İKİ AŞAMALI PLAN
Yasal düzenlemelerin iki aşamalı olarak gündeme gelmesi planlanıyor. Komisyonun da önümüzdeki aylarda önerileri içeren raporunu sunması bekleniyor. AK Parti'deki genel düşünce, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyon çalışmalarını tamamlayıp ortaya genel bir çerçeve çıktıktan sonra yasal düzenlemelerin gündeme getirilmesi yönünde...
Çalışmalar sonrası yasal düzenlemelerin iki aşama gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Sabah'ın haberine göre bu aşamalar şöyle:
GENEL AF, ÖCALAN'A AF YOK
Genel af veya teröristbaşı Abdullah Öcalan'a af getirilmesi gündemde olmayacak.
BİRİNCİ AŞAMA
Terör örgütü PKK'nın silah bırakan üyeleri için yasal düzenleme yapılacak. Yapılacak düzenlemenin tanım, amaç ve kapsam bölümünde 'kendini fesheden örgütlerin silah bırakan üyelerinin durumunun ne olacağı, nasıl bir yol izleneceği tek tek anlatılacak. Düzenlemede, suça karışmamış ve gönüllü bildirimde bulunanlar "cezaya hükmolunmaz" ifadeleri yer alıyor.