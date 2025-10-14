PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye, terörün tamamen sona erdirilmesinde kararlı... TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terörsüz Türkiye için yürüttüğü dinlemelerde sona yaklaşırken iki aşamalı yasal düzenleme sürecine geçilecek. Komisyonun hazırlayacağı rapor sonrası devreye alınacak düzenlemelerde, teröristbaşı Abdullah Öcalan ya da genel af kesinlikle yer almayacak. İlk aşamada PKK’dan ayrılıp silah bırakan örgüt mensuplarının yasal statüsü belirlenecek, suça karışmamış kişilere cezasızlık imkânı tanınacak. İkinci aşamada ise suça bulaşanların infaz durumuna ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılacak. Ancak devlet, örgütün resmen silah bıraktığını teyit etmeden hiçbir adım atmayacak. Düzenlemenin, toplumun hassasiyetlerini gözeten gazilerimiz ile şehitlerimizin ailelerini rencide etmeyecek bir çerçevede hazırlanacağı vurgulanıyor.

Giriş Tarihi:
Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?

Terörsüz Türkiye doğrultusunda kurulan ve çalışmalarını sürdüren TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dinlemelerde sona gelirken yasal düzenlemeler için de düğmeye basılacak.

İKİ AŞAMALI PLAN
Yasal düzenlemelerin iki aşamalı olarak gündeme gelmesi planlanıyor. Komisyonun da önümüzdeki aylarda önerileri içeren raporunu sunması bekleniyor. AK Parti'deki genel düşünce, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyon çalışmalarını tamamlayıp ortaya genel bir çerçeve çıktıktan sonra yasal düzenlemelerin gündeme getirilmesi yönünde...

Terörsüz Türkiye yolunda TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyorTerörsüz Türkiye yolunda TBMM'de kurulan komisyon çalışmalarını sürdürüyor

Çalışmalar sonrası yasal düzenlemelerin iki aşama gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Sabah'ın haberine göre bu aşamalar şöyle:

GENEL AF, ÖCALAN'A AF YOK
Genel af veya teröristbaşı Abdullah Öcalan'a af getirilmesi gündemde olmayacak.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuştan beka meselesi vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenlemeMilli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuştan beka meselesi vurgusu: Önce silah bırakma sonra yasal düzenleme

BİRİNCİ AŞAMA
Terör örgütü PKK'nın silah bırakan üyeleri için yasal düzenleme yapılacak. Yapılacak düzenlemenin tanım, amaç ve kapsam bölümünde 'kendini fesheden örgütlerin silah bırakan üyelerinin durumunun ne olacağı, nasıl bir yol izleneceği tek tek anlatılacak. Düzenlemede, suça karışmamış ve gönüllü bildirimde bulunanlar "cezaya hükmolunmaz" ifadeleri yer alıyor.

Terörsüz Türkiyede tarihi gün: PKK silah bıraktı! Süleymaniyede neler oldu? Hangi elebaşları silah yaktı?Terörsüz Türkiyede tarihi gün: PKK silah bıraktı! Süleymaniyede neler oldu? Hangi elebaşları silah yaktı?

İKİNCİ AŞAMA
Suça bulaşanların durumuna ilişkin bazı adımlar atılacak. Genel bir infaz düzenlemesi yapılacak. Bu düzenleme ceza ertelemesi mi yoksa başka bir şekilde mi olacak önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak şu anda bu konu hiçbir şekilde gündeme gelmeyecek. Örgütün silah bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe bir adım atılmayacak.

ŞEHİT VE GAZİLER
Genel çerçevesi toplumu rahatsız etmeyecek ve şehit ve gazileri rencide etmeyecek bir düzenleme gündeme gelmiş olacak.

