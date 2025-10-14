PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Bursa'da rüşvet soruşturması! CHP'li Turgay Erdem ve 14 şüpheli tutuklandı!

Son dakika haberi! Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Eşi Zeynep Erdem ve 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç, tutuklandı.

Turgay Erdem'in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenildi.

1 FİRARİ VAR

Bu arada aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında Erdem ve 20 zanlı 10 Ekim'de, şüphelilerden biri ise dün yurt dışından ülkeye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Turgay Erdem, eşi, kayınbiraderi ile bazı belediye çalışanları, müteahhitler, yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 22 zanlı, dün adliyeye sevk edilmişti.

CHPli eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındıCHPli eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı

