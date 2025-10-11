CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!

Adana'da CHP'li yönetimdeki belediyelerin kontrolündeki mahallelerde çöplerin düzenli olarak toplanmaması, vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle Seyhan ilçesinde Pınar, Sümer, Mithatpaşa, Dağlıoğlu ve Yeşilyurt gibi merkez mahallelerde konteynerlerin dolup taşması sonucu sokaklarda büyük çöp yığınları oluştu.
Mahallelerde oluşan kötü koku, özellikle yaz aylarında dayanılmaz hâle gelirken, vatandaşlar sağlığın tehdit edildiğini belirtti. Evsel atıklar, geri dönüştürülebilir çöpler ve inşaat molozlarının birikmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Mahalle sakinleri, uzun süredir süren bu sorunun artık kalıcı bir çözüme kavuşmasını istiyor.