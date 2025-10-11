CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!

Adana'da CHP'li yönetimdeki belediyelerin kontrolündeki mahallelerde çöplerin düzenli olarak toplanmaması, vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle Seyhan ilçesinde Pınar, Sümer, Mithatpaşa, Dağlıoğlu ve Yeşilyurt gibi merkez mahallelerde konteynerlerin dolup taşması sonucu sokaklarda büyük çöp yığınları oluştu.

