PODCAST CANLI YAYIN

CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!

Adana’da CHP’li yönetimdeki belediyelerin kontrolündeki mahallelerde çöplerin düzenli olarak toplanmaması, vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle Seyhan ilçesinde Pınar, Sümer, Mithatpaşa, Dağlıoğlu ve Yeşilyurt gibi merkez mahallelerde konteynerlerin dolup taşması sonucu sokaklarda büyük çöp yığınları oluştu.

Giriş Tarihi:
CHP Adanalıyı canından bezdirdi! Belediyenin toplayamadığı çöpler vatandaşı isyan ettirdi!

Adana'da CHP'li yönetimdeki belediyelerin kontrolündeki mahallelerde çöplerin düzenli olarak toplanmaması, vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle Seyhan ilçesinde Pınar, Sümer, Mithatpaşa, Dağlıoğlu ve Yeşilyurt gibi merkez mahallelerde konteynerlerin dolup taşması sonucu sokaklarda büyük çöp yığınları oluştu.


Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Mahallelerde oluşan kötü koku, özellikle yaz aylarında dayanılmaz hâle gelirken, vatandaşlar sağlığın tehdit edildiğini belirtti. Evsel atıklar, geri dönüştürülebilir çöpler ve inşaat molozlarının birikmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.



Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Mahalle sakinleri, uzun süredir süren bu sorunun artık kalıcı bir çözüme kavuşmasını istiyor.

İzmirde yine çöp! Vatandaş belediyeye isyan etti: Ortalık berbat durumdaİzmirde yine çöp! Vatandaş belediyeye isyan etti: Ortalık berbat durumda
CHPli İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları ve zorunlu su kesintilerinin sonu gelmiyorCHPli İzmirliyi canından bezdirdi! Toplanmayan çöp dağları ve zorunlu su kesintilerinin sonu gelmiyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Aynadaki Yabancı
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Resmen başladı! Fiyat etiketinde yeni dönem: İşletmelerde zorunlu olacak
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Lisede 2+2 modeli! Kaç yıl zorunlu olacak?
Yerli doğalgazda yeni dönem: Türkiye ihracata geçmeye hazırlanıyor
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Trump’tan Çin’e sert misilleme: “Görüşmemiz için bir neden kalmadı”
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
AK Parti itiraz etmişti! CHP'nin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...