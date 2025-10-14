PODCAST CANLI YAYIN

Gazze Belediye Başkanı Al-Sarraj A Haber'de! "Gazzeliler şu an umut dolu"

Son dakika: Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Gazze Belediye Başkanı Al-Sarraj A Haber'de! "Gazzeliler şu an umut dolu"

Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Al Sarraj'ın açıklamalarından satır başları...

Gazzeliler şu an umut dolu. Yardımlar genel bir şekilde geliyor. Şu ana kadar Gazzelilere kolay bir şekilde ulaşılmıyor. Gazzeli vatandaşlardan bu yardımların alınabilmesi için ücret talep ediliyor. Gelen yardımlar tüccar için geldiği için ücretsiz bir şekilde dağıtılmıyor. Çoğu gelen yardımlar bilindik tüccarlar için geliyor. Yardımlar eşit şekilde dağıtılmıyor.

