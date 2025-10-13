PODCAST CANLI YAYIN

Suriye Cumhurbaşkanı CBC News'e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, CBC News’un "60 Minutes" programında yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkede işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini söyledi. Şara ayrıca, Trump ile yaptığı görüşmelere ve yeniden yapılanma ile ilgili gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye Cumhurbaşkanı CBC News'e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, CBS News'un "60 Minutes" programında Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı.

CBC News'ten Margaret Brenan'a konuşan Şara, Suriye'de psikolojik travmalar yaşayan nesiller olduğunu, bu nedenle, kurtuluş döneminin insanlara geri dönüş ve yeniden yapılanma için yeni bir umut vermesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı AHmed eş-Şara (takvim.com.tr)Suriye Cumhurbaşkanı AHmed eş-Şara (takvim.com.tr)

BU SARAY SURİYE HALKINA ÇOK KÖTÜLÜK YAPTI

Ahmed eş-Şara, Brenan'ın "Buraya ilk girdiğinizde nasıl bir deneyim yaşadınız?" sorusuna "Bu saraya girmek pek olumlu bir deneyim değildi. Bu saray inşa edildiğinden beri Suriye halkına karşı çok fazla kötülük yapıldı" ifadeleriyle karşılık verdi.

Suriye toprakları dışında herhangi bir dış eylemde bulunmadıklarını belirten Şara, mayıs ayındaki görüşmelerinde Trump'ın kendisini yakışıklı, sert ve güçlü olarak tanımladığını anımsatan gazeteciye "Bundan şüpheniz var mı?" şeklinde yanıt verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara CBS News'un ʺ60 Minutesʺ programında Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara CBS News'un ʺ60 Minutesʺ programında Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

20 YIL ÖNCESİNE GÖRE HER ŞEY DAHA FARKLI

"Güçlü geçmişinizden hiç şüphem yok" diyen Brenan ABD'nin geçmişte eş-Şara'nın başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü hatırlattı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara buna karşılık, "Bu para israf olurdu. Boşa harcanmış para olurdu. 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. 17-18 yaşındaydım. Şu anki farkındalık seviyeniz, 20 yıl öncesine göre farklı" ifadelerini kullandı.

Şara ayrıca "Eğer onlarla aynı fikirde olsaydım, onları terk etmezdim" dedi.

İNSANLARI ESAD REJİMİNDEN KURTARDIK

Şara röportajının devamında şu ifadeleri kullandı:

Asıl mesele şu ki, medyada ne söylendiğine bakmaksızın, şu anda neler olduğuna bakalım. Bugün, insanları suçlu rejimin dayattığı baskıdan gerçekten kurtardık. Diktatör Esad rejiminin devrilmesinden on ay sonra, normalleşme ve zorlukların, belirsizlik ve umudun izlerini bulduk. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Şam'da çarşı hâlâ hareketli ve müminler, 13 asırdır olduğu gibi, hâlâ Emevi Camii'nde namaz kılmaya geliyor. Beşşar Esad'ın yüzünü görebileceğiniz tek yerlerden biri de Suriye'nin aşırı değer kaybetmiş para birimidir. Akşam yemeği almak için bir tuğlasına ihtiyacınız var. Birçok Suriyeliye günde sadece birkaç saat elektrik ve akan su veriliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara CBS News'un ʺ60 Minutesʺ programında Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara CBS News'un ʺ60 Minutesʺ programında Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

"ESAD İÇİN TÜM YASAL YOLLARI KULLANACAĞIZ"

Brennan, Şam'a geçtiğimiz ay Moskova'dan gelen üst düzey bir heyetle yapılan toplantıyı anımsattıktan sonra "Beşşar Esad ve Vladimir Putin Moskova'da yaşıyor. Onlar nasıl bir adaletle karşı karşıya kalacaklar?" sorusunu yöneltti.

Suriye lideri Şara bu soruya şu ifadelerle karşılık verdi:

Beşşar Esad'ın adalete teslim edilmesi için mümkün olan tüm yasal yolları kullanacağız. Ancak şu anda Rusya ile çatışmaya girmek Suriye için çok maliyetli olacaktır. Ülkenin çıkarına da olmayacaktır.

Şara ayrıca, Birleşmiş Milletler'in Suriye güvenlik güçlerinin insani hukuku ihlal ettiğine ilişkin iddiaları olduğunu belirten gazeteciye, "Bunun abartılı bir tanımlama olduğunu düşünüyorum. Suriye'nin, hangi partiden olursa olsun, sivillere karşı suç işleyen herkesi yargılamaya kararlı olduğuna inanıyorum." ifadeleriyle karşılık verdi.

İSRAİL İŞGAL ETTİĞİ YERLERDEN ÇEKİLMELİ

Röportajın başka bir yerinde katliamcı İsrail'in, Şam'da cumhurbaşkanlığı sarayı arazisini iki kez bombaladığını belirten Şara, "Bir seferinde orada değildim, ama diğer seferinde bombalanan bölgeye yakın bir saraydaydım. Sarayı bir mesaj iletmek için hedef almak, bir mesaj değil, bir savaş ilanıdır. Ancak Suriye savaşa girmek istemiyor ve İsrail veya başka biri için bir tehdit oluşturmak istemiyor" diye konuştu.

Dürzi meselesinin İsrail'in değil Suriye iç meselesi olduğunu vurgulayan Şara, "İsrail, 8 Aralık'tan sonra alınan herhangi bir noktadan geri çekilmeli. Suriye, Şam'a vardığımızdan beri İsrail'i kışkırtmadı" dedi.

Eş-Şara, ülkesinin yeniden inşasının 600 ila 900 milyar dolara mal olacağını ve bunun için uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, "Dünya bu trajediyi 14 yıl boyunca izledi ve bu büyük suçu durdurmak için hiçbir şey yapamadı. Dolayısıyla, bugün dünya Suriye'ye destek sağlamalıdır. Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını engelleyen herkes, bu suçu işleyenlerin suç ortağıdır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Havada diplomasi! Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti | Türkiye'den ABD'ye Netanyahu mesajı
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
Gazze'de tarihi kavuşma coşkulu karşılama! Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı
Son dakika: Sisi Netanyahu'yu da çağırdı! Şarm el Şeyh'te Gazze zirvesi: Trump yola çıktı
CANLI ANLATIM | Gazze'de esir takası! Hamas 20 rehineyi teslim etti: Gazze'de Filistinli tutsaklar için hazırlık
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
14 yaş altına sosyal medya yasağı dünyanın gündeminde! Yapay zekada kafalar karışık
Takas sırasında provokasyon! İsrail ordusu mahkumları bekleyen Filistinlilere saldırdı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Gözleri Karadeniz'e 3 yeni oyuncu fişek etkisi yaratacak! Hikayede fırtına başlıyor
CHP yandaşı Emrah Gülsunar gözaltında! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji'den kar ve sağanak için 9 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...
Yardım tırları Gazze'ye girdi! AFAD açıkladı: 17 tır gıda 3 tır battaniye ve çadır yardımları bugün teslim edilecek
Aile Yılı'nda dev reform! Çocuğu olan çiftlere yeni imkanlar geliyor
Şehit ve gazi kardeşi Aziz’den örnek davranış: 15 aylık Zeynep’e yuva oldular
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
“9 gün enkaz altında yaşadım!” Kim Milyoner Olmak İster'de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı