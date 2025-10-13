Suriye Cumhurbaşkanı CBC News'e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, CBS News'un "60 Minutes" programında Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı.
CBC News'ten Margaret Brenan'a konuşan Şara, Suriye'de psikolojik travmalar yaşayan nesiller olduğunu, bu nedenle, kurtuluş döneminin insanlara geri dönüş ve yeniden yapılanma için yeni bir umut vermesinin çok önemli olduğunu belirtti.
BU SARAY SURİYE HALKINA ÇOK KÖTÜLÜK YAPTI
Ahmed eş-Şara, Brenan'ın "Buraya ilk girdiğinizde nasıl bir deneyim yaşadınız?" sorusuna "Bu saraya girmek pek olumlu bir deneyim değildi. Bu saray inşa edildiğinden beri Suriye halkına karşı çok fazla kötülük yapıldı" ifadeleriyle karşılık verdi.
Suriye toprakları dışında herhangi bir dış eylemde bulunmadıklarını belirten Şara, mayıs ayındaki görüşmelerinde Trump'ın kendisini yakışıklı, sert ve güçlü olarak tanımladığını anımsatan gazeteciye "Bundan şüpheniz var mı?" şeklinde yanıt verdi.
20 YIL ÖNCESİNE GÖRE HER ŞEY DAHA FARKLI
"Güçlü geçmişinizden hiç şüphem yok" diyen Brenan ABD'nin geçmişte eş-Şara'nın başına koyduğu 10 milyon dolarlık ödülü hatırlattı.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara buna karşılık, "Bu para israf olurdu. Boşa harcanmış para olurdu. 25 yıl öncesinden bahsediyoruz. 17-18 yaşındaydım. Şu anki farkındalık seviyeniz, 20 yıl öncesine göre farklı" ifadelerini kullandı.
Şara ayrıca "Eğer onlarla aynı fikirde olsaydım, onları terk etmezdim" dedi.
İNSANLARI ESAD REJİMİNDEN KURTARDIK
Şara röportajının devamında şu ifadeleri kullandı:
Asıl mesele şu ki, medyada ne söylendiğine bakmaksızın, şu anda neler olduğuna bakalım. Bugün, insanları suçlu rejimin dayattığı baskıdan gerçekten kurtardık. Diktatör Esad rejiminin devrilmesinden on ay sonra, normalleşme ve zorlukların, belirsizlik ve umudun izlerini bulduk. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Şam'da çarşı hâlâ hareketli ve müminler, 13 asırdır olduğu gibi, hâlâ Emevi Camii'nde namaz kılmaya geliyor. Beşşar Esad'ın yüzünü görebileceğiniz tek yerlerden biri de Suriye'nin aşırı değer kaybetmiş para birimidir. Akşam yemeği almak için bir tuğlasına ihtiyacınız var. Birçok Suriyeliye günde sadece birkaç saat elektrik ve akan su veriliyor.