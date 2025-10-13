Suriye Cumhurbaşkanı CBC News'e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara CBS News'un ʺ60 Minutesʺ programında Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

"ESAD İÇİN TÜM YASAL YOLLARI KULLANACAĞIZ"

Brennan, Şam'a geçtiğimiz ay Moskova'dan gelen üst düzey bir heyetle yapılan toplantıyı anımsattıktan sonra "Beşşar Esad ve Vladimir Putin Moskova'da yaşıyor. Onlar nasıl bir adaletle karşı karşıya kalacaklar?" sorusunu yöneltti.

Suriye lideri Şara bu soruya şu ifadelerle karşılık verdi:

Beşşar Esad'ın adalete teslim edilmesi için mümkün olan tüm yasal yolları kullanacağız. Ancak şu anda Rusya ile çatışmaya girmek Suriye için çok maliyetli olacaktır. Ülkenin çıkarına da olmayacaktır.

Şara ayrıca, Birleşmiş Milletler'in Suriye güvenlik güçlerinin insani hukuku ihlal ettiğine ilişkin iddiaları olduğunu belirten gazeteciye, "Bunun abartılı bir tanımlama olduğunu düşünüyorum. Suriye'nin, hangi partiden olursa olsun, sivillere karşı suç işleyen herkesi yargılamaya kararlı olduğuna inanıyorum." ifadeleriyle karşılık verdi.

İSRAİL İŞGAL ETTİĞİ YERLERDEN ÇEKİLMELİ

Röportajın başka bir yerinde katliamcı İsrail'in, Şam'da cumhurbaşkanlığı sarayı arazisini iki kez bombaladığını belirten Şara, "Bir seferinde orada değildim, ama diğer seferinde bombalanan bölgeye yakın bir saraydaydım. Sarayı bir mesaj iletmek için hedef almak, bir mesaj değil, bir savaş ilanıdır. Ancak Suriye savaşa girmek istemiyor ve İsrail veya başka biri için bir tehdit oluşturmak istemiyor" diye konuştu.

Dürzi meselesinin İsrail'in değil Suriye iç meselesi olduğunu vurgulayan Şara, "İsrail, 8 Aralık'tan sonra alınan herhangi bir noktadan geri çekilmeli. Suriye, Şam'a vardığımızdan beri İsrail'i kışkırtmadı" dedi.

Eş-Şara, ülkesinin yeniden inşasının 600 ila 900 milyar dolara mal olacağını ve bunun için uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, "Dünya bu trajediyi 14 yıl boyunca izledi ve bu büyük suçu durdurmak için hiçbir şey yapamadı. Dolayısıyla, bugün dünya Suriye'ye destek sağlamalıdır. Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını engelleyen herkes, bu suçu işleyenlerin suç ortağıdır" dedi.