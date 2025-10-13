Harabe haldeki gazze’de 2 yıl sonra ilk alışveriş

Ateşkesin ardından Mısır'dan Gazze'ye yardım TIR'ları Refah Sınır Kapısı'ndan geçmeye başladı. İstanbul'daki arama kurtarma ekipleri, Gazze için bir araya geldi. "Gazze'ye gitmeye hazırız" dedi. İsrail hükümeti, rehinelerin tesliminin yarın sabah başlayacağını açıkladı. İstanbul'da bazı AVM'lerdeki mağazalar bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı.

Takvim Gazetesi

Gazze... Bu çağın acısıydı... Kapanmayan yarasıydı... Dinmeyen gözyaşıydı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana katil İsrail'in sistematik soykırımına uğradı. Beklenen ateşkes geçtiğimiz hafta yapıldı.



Gazzeliler, zorla çıkartıldıkları topraklarına geri dönmeye başladı. Kendilerini hiç yalnız bırakmayan Türkiye'yi unutmadı:

Türkiye yanımızda durdu ve bu savaşı bitirdi. Çabalarından dolayı Allah razı olsun.