Harabe haldeki gazze’de 2 yıl sonra ilk alışveriş

Ateşkesin ardından Gazze’ye yardımlar yeniden ulaşmaya başladı. Mısır’dan TIR’lar Refah Kapısı’ndan geçerken, Türkiye’den ekipler “Gazze’ye gitmeye hazırız” dedi. İstanbul'da bazı AVM'lerdeki mağazalar da bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışladı.

Giriş Tarihi:
Gazze... Bu çağın acısıydı... Kapanmayan yarasıydı... Dinmeyen gözyaşıydı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana katil İsrail'in sistematik soykırımına uğradı. Beklenen ateşkes geçtiğimiz hafta yapıldı.

Gazzeliler, zorla çıkartıldıkları topraklarına geri dönmeye başladı. Kendilerini hiç yalnız bırakmayan Türkiye'yi unutmadı:
Türkiye yanımızda durdu ve bu savaşı bitirdi. Çabalarından dolayı Allah razı olsun.

