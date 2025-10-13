Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu

Meloni, bu şakaya "Biliyorum biliyorum" cevabını verirken, sohbete katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Bu imkansız gibi" diyerek renkli sohbete katıldı.

CORRIERE DELLA SERA: "ERDOĞAN, MELONI'YE TAKILDI" Corriere Della Sera gazetesinin internet sitesinde "Erdoğan, Meloni'ye takıldı" başlığıyla yayımlanan haberde, Erdoğan ve Meloni'nin samimi bir an paylaştığı ve Başkan Erdoğan'ın İtalyan lidere gülümseyerek sigarayı bırakması gerektiğini söylediği kaydedildi.

(İHA)

LA REPUBBLICA: "MACRON, İLGİYLE TAKİP ETTİ"

Benzer şekilde İtalyan La Repubblica gazetesinin internet sitesinde, Şarm Eş Şeyh kentinde Erdoğan ve Meloni'nin arasındaki esprili diyaloğun görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan'ın Meloni'ye "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" dediği kaydedilen haberde, Türkiye ve İtalya liderleri arasındaki keyifli diyaloğu, Fransız lideri Macron'un da ilgiyle takip ettiği detaylarına yer verildi.

IL GIORNALE: "TRUMP'IN GECİKMESİ, LİDERLERİN NEŞESİNİ BOZMADI"

Milan merkezli Il Giornale gazetesi ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye İsrail ziyaretinin uzaması nedeniyle üç saat gecikmeli olarak gelmesinin liderlerin neşesini hiç bozmadığı belirtildi. Bunun en güzel kanıtının zirvede Başkan Erdoğan ve Başbakan Meloni arasında geçen neşeli diyalog olduğu vurgulanan haberde, Türk ve İtalyan liderler arasındaki esprili diyaloğun Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin yüzünde tebessüm oluşturduğu ifade edildi.



La Stampa gazetesinin internet sitesi de diyaloğun görüntülerini "Erdoğan, Meloni ile şakalaştı" ifadeleriyle sundu.