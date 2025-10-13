PODCAST CANLI YAYIN

CHP yandaşı Emrah Gülsunar gözaltında! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı

İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yandaşı Emrah Gülsunar gözaltına alındı. Darbe paylaşımını skandal ifadelerle savunan sözde akademisyenin 2013 yılında yargı içine yuvalanan FETÖ'cülerin ihanet girişimi sırasında da sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada tetikçiliğini yapan sözde akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı.

Gülsunar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Gülsunar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

DARBE ANKETİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde X platformunda, "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek" başlığıyla bir darbe anketi yapan Gülsunar'a vatandaşlar tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrası darbe çığırtkanlığı yapan Gülsunar gözaltına alındı.

Gülsunar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Gülsunar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

FETÖ'CÜ KALKIŞMAYA DESTEK VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Skandal anketin ardından gelen tepkilere karşı kendini, "Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil." diyerek savunmaya kalkan Gülsunar'ın 2013 yılında yargı içine yuvalanan FETÖ'cülerin giriştiği ihanete açık açık destek verdiği ortaya çıktı.

O gün yaptığı paylaşımlarda da hükümete darbe çağrısı yapan Gülsunar'ın, "Halk başladığı işi bitirmeli, diktatörü cemaat değil halk götürmeli." diyerek halkı sokağa davet ettiği görüldü.

Gülsunar'a tepki paylaşımı (Ekran görüntüsü)Gülsunar'a tepki paylaşımı (Ekran görüntüsü)


BU TWİTİ ATTIĞINDA TÜRKİYE'DE MİYDİN?

Gülsunar'ın yaptığı paylaşımların altına o dönem attığı tweetleri ekleyen vatandaşlar, "Tek bir soru. Bu twiti attığında Türkiye'de miydin? Cevap evetse diktatörün yönettiği ülkede bu twiti atabilir misin? Kusura bakma tek soru dedim iki oldu." diyerek tepki gösterdi.

CHPdeki büyük kavga mahkemelik oldu! Avukatı TAKVİMde duyurmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunara dava açtıCHPdeki büyük kavga mahkemelik oldu! Avukatı TAKVİMde duyurmuştu... Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşin Mengü ve Emrah Gülsunara dava açtı

