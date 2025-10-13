CHP yandaşı Emrah Gülsunar gözaltında! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı

İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada tetikçiliğini yapan sözde akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı.
DARBE ANKETİ YAPTI
Geçtiğimiz günlerde X platformunda, "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek" başlığıyla bir darbe anketi yapan Gülsunar'a vatandaşlar tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrası darbe çığırtkanlığı yapan Gülsunar gözaltına alındı.
FETÖ'CÜ KALKIŞMAYA DESTEK VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Skandal anketin ardından gelen tepkilere karşı kendini, "Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil." diyerek savunmaya kalkan Gülsunar'ın 2013 yılında yargı içine yuvalanan FETÖ'cülerin giriştiği ihanete açık açık destek verdiği ortaya çıktı.
O gün yaptığı paylaşımlarda da hükümete darbe çağrısı yapan Gülsunar'ın, "Halk başladığı işi bitirmeli, diktatörü cemaat değil halk götürmeli." diyerek halkı sokağa davet ettiği görüldü.