Vatandaşlar çöplerden 'İllallah' etti

İzmir'de CHP'li birçok belediyede çöp dağları oluştu. Vatandaşlar, "Bundan sonra oyumuzu çöpe atmayacağız" diyerek tepkilerini ortaya koydu. Benzer manzaralar, Ankara'nın ardından, şimdi de Adana'da görüldü. Seyhan'da belediyenin toplamadığı çöpler, çevreyi rahatsız ederken oluşan görüntü ve kötü koku vatandaşların sağlığını tehdit etmeye başladı. İlçedeki Pınar, Sümer, Mithatpaşa, Dağlıoğlu ve Yeşilyurt gibi mahallelerde konteynerlerin dolup taştı. İnşaat molozları, evsel ve geri dönüştürülebilir atıklarla dolan çöplerle ilgili vatandaşlar isyan bayrağını açtı: CHP'li belediyeler, çöpten çöküyor

İzmir'de CHP'li başkanların yönettiği ilçelerin ardından, Adana'da da çöp dağları oluştu.



Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Başkan Oya Tekin'in yerine seçilen Başkanvekili Hasibe Akkan, görevini ihmal ediyor.