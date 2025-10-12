PODCAST CANLI YAYIN

Ceset DNA testiyle belirlendi

Bursa Osmangazi'de ormanda gömülü bulunan cesedin, 4 yıl önce kaybolan Ertan Gün’e ait olduğu DNA testiyle belirlendi. Cinayet şüphelisi Ziya Yılmaz, "Korkudan cesedi sakladım" dedi. Savcı müebbet hapis talep ederken, duruşma ertelendi.

Bursa Osmangazi'de 4 yıl önce ormanda toprağa gömülü bir erkek cesedi bulundu. Cesedin ateşli silahla öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak halde olduğu tespit edildi. Kimlik tespiti için İl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Kriminal laboratuvarda cesedin 40- 66 yaş aralığında, 166-172 santim boylarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Cesedin DNA profili ile S.G.'den alınan örnek eşleşti. Cesedin S.G.'nin babası olan ve kayıp olarak bildirilen Ertan Gün'e ait olduğu tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak Ziya Yılmaz olarak belirlendi. Katil ifadesinde, "Korkudan cesedi sakladım" dedi. Savcı, müebbet hapisle yargılanmasını istedi. Mahkeme, duruşmayı erteledi


Ormana gömülü bulunan Ertan Gün'ün kimliği, yüz giydirme ve DNA analiziyle tespit edildi.

