Soykırımcılar 67 bin Filistinli'yi şehit etti!

Siyonist işgal rejimi, Gazze'de tam 2 yıl boyunca katliam yaptı. Halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtı. Özellikle sivillerin yaşadığı ev ve binaları da aralıksız bombaladı. Saldırılarda 28 bini çocuk 67 bin kişi şehit oldu. İki yüz bini aşkın Filistinli'de yaralandı. Yapılan açıklamada, şu ana kadar yerle bir olan bölgede enkaz altında 10 binin üzerinde şehit olduğu açıklandı. Önceki gün yapılan ateşkes sonrası, bu şehitler enkazdan çıkarılmaya başlandı. Bu çalışmaların Gazze'de görev alacak Türk askerlerinin de aralarında olduğu Görev Gücü'nün gözetiminde yapılacağı açıklandı. Kısa süre sonra bölgeye gidecek olan Türk askerlerinin, gıda dağıtımından bölgedeki asayişe kadar birçok konuda görev yapacağı vurgulandı.

ANKARA ETKİLİ OLDU

İsrail merkezli Haaretz Gazetesi, ateşkes görüşmelerinde Türkiye'nin etkili olduğunu yazdı. "Türkiye, anlaşmanın büyük kazananı" başlıklı analizde, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik dengesi, Ankara'yı bölgesel diplomasinin yeniden merkezine taşırken, Gazze'nin geleceğinde Türkiye'nin garantörlük rolünü gündeme getiriyor" vurgusu ön plana çıktı.



ATEŞKES İLK ADIM

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından düzenlenen "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi" İstanbul'da başladı. Kongre'de konuşma yapan MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'deki ateşkesin gündemin en sıcak maddesi olduğunu vurguladı. "Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla ilgili bu sabah itibariyle yakın tarihimizde önemli bir sayfayı geride bıraktık. Ateşkesin uygulanması bundan sonraki en önemli görevimiz olacaktır. Bu ateşkes sorunun çözümü değil, ilk adımı. Sorun ancak ve ancak Filistin devleti kurulduğunda, iki devletli çözüm hayata geçirildiği zaman gerçek manada çözüme yakın hale gelmiş olacak" dedi.



ÇEKİLİYORLAR

İsrail ordusu geri çekilmeye başladı. Anlaşmanın onaylanmasının ardından ordu, "sarı hat olarak" adlandırılan "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilecek.



MISIR'DA GAZZE ZİRVESİ

ABD Başkanı Trump'ın, Gazze konusunda bir zirve düzenlemeye hazırlandığı ifade edildi. Mısır'da pazartesi günü yapılması planan toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, BAE ve Ürdün gibi ülkelerin davet edildiği iddia edildi.



Gazze'de resmi rakamlara göre 67 bin kişi şehit oldu. Ancak BM'ye göre şehit sayısının 680 bin olduğu bildirildi. 380 bini 5 yaşın altındaki bebekler.