Rize'de STK'lar ile buluşma | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Hedef Türkiye Yüzyılı: Dünyaya öncülük eden bir Türkiye var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasındaki konuşmasında, dün Rize'de yapımı tamamlanan 38 projenin toplu açılışını yaptıklarını, Millet Bahçesi Camisi ve Ardeşen Kur'an Kursu'nun temellerini attıklarını söyledi. Enflasyonla mücadele: Hedefimiz tek haneli rakamlara indirmek Toplam yatırım değeri yaklaşık 3 milyar 85 milyon lira olan tüm bu eserlerin Rize'ye, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, 81 il ve 86 milyon vatandaşa layıkıyla hizmet etmeyi Allah'tan temenni etti. Erdoğan, yüksek tempoda geçen Rize ziyaretinin her dakikasını en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını, bakanlıklar, belediyeler, kurumlar, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla kentte eser ve hizmet sancağını gururla dalgalandırmanın çabası içinde olduklarını anlattı. Açılışını yaptıkları ve temellerini attıkları projelerin bunun nişanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bundan sonra da inşallah aynı ciddiyet ve kararlılıkla Rize için çalışmaya, üretmeye, koşturmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha geçen ay yaşanan sel felaketinde mağdur olan kardeşlerime 'geçmiş olsun' diyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu buradan tekrar hatırlatıyorum." dedi.

(AA) "TÜRKİYE YÜZYILI" HEDEFLERİ

Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını, eğitimden ulaşıma, dış politikadan ticarete, ekonomiden teknolojiye her alanda yaptıkları atılımlarla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini dile getirdi. Artık kendisine güvenen, sözünün ağırlığı olan, savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda dünyaya öncülük eden bir Türkiye gerçeği olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu tarihi ivmeyi artırarak sürdürmek, başarı çıtamızı da yükseltmek mecburiyetindeyiz. Ekonomide uyguladığımız makro istikrar programının müspet neticelerini görmeye devam ediyoruz. Bölgemizde yaşanan çatışmalar, küresel ekonomideki belirsizlik ortamı ve büyük ekonomiler arasında kızışan ticaret savaşları işimizi zorlaştırsa da hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyoruz. Geçen ay açıkladığımız Orta Vadeli Program ile önümüzdeki üç yıla dair yol haritamızı iş dünyamız ve milletimizle paylaştık. Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri seyahatlerimiz, diğer konuların yanı sıra özellikle ekonomi, ticaret ve yatırım başlıklarında da oldukça verimliydi. Türkiye'ye yönelik yatırım iştahının halen yüksek olduğunu orada bizzat görme fırsatı bulduk. İnşallah bunların olumlu yansımalarını yakında müşahede edeceğiz. Koronavirüs salgınından beri tüm dünyada olduğu gibi bizim de başımızı ağrıtan enflasyonun önce kontrol altına alınmasını, ardından da düşüş politikasına ve patikasına girmesini sağladık. Bunu kararlılıkla devam ettirerek, tek haneli rakamlara indirerek, böylece milletimizin her kesiminin rahat nefes almasını temin edeceğiz. Dezenflasyon sürecini kesintisiz sürdürürken, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı da inşallah güçlendireceğiz."