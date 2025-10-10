PODCAST CANLI YAYIN

Uluslararası çalışmaları onu şövalye yaptı

Prof. Dr. Nuri Özgirgin, İtalya’dan ‘Şövalyelik’ ünvanı aldı. Özgirgin, otoloji ve nörotoloji alanındaki uluslararası çalışmaları nedeniyle bu onura layık görüldü

Prof. Dr. Özgirgin, baş dönmesi ve denge bozuklukları alanında yoğunlaşan çalışmalarıyla, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor. Otoloji ve nörotoloji alanındaki uluslararası çalışmaları da dolayısıyla "İtalya Yıldızı Nişanı Şövalyelik" ünvanına layık görüldü. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende, İtalya Yıldızı Nişanı Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella adına Büyükelçi Giorgio Marrapodi tarafından Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin'e takdim edildi. İtalya Yıldızı Nişanı (Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia), İtalya ile diğer ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunan, İtalyan kültürünün ve kimliğinin yurt dışında tanıtılmasına hizmet eden kişilere veriliyor.

BİRÇOK KATKIM OLDU
Özgirgin, "Avrupa'nın tüm bilim otoloji konusunda ve baş dönmesi denge bozuklukları konusunda bilimsel yapılanmasında pozitif katkım oldu. Eğitim programlarını hazırladım. Çeşitli kurslar, kongreler düzenledim" dedi

Prof. Dr. Özgirgin, "Nişan beni çok mutlu etti" dedi.

