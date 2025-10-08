Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İsim listesi belli oldu! İşte ifadeler ve kan testi detayları

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! İstanbul'da ünlülere uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen isimler arasında Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Dilan Polat, Feyza Altun'un da olduğu bildirildi. Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı ifadelerinin ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan şahıslara yönelik bir operasyon düzenlendi.


ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM LİSTEDE

İstanbul il jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında aralarında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, MUTAF, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci'nin de bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu kapsamda bu isimlerin ifadelerin ve kan örneklerinin alınacağı öğrenildi.

Söz konusu isimler hakkında gözaltı kararı olmadığı Başsavcılık tarafından vurgulandı.

İşte operasyon düzenlenen isimlerin listesi:

-İrem DERİCİ
-Kubilay AKA
-Kaan YILDIRIM
-Hadise AÇIKGÖZ
-Berrak TÜZÜNATAÇ
-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ
-Zeynep Meriç ARAL KESKİN
-Özge ÖZPİRİNÇCİ
-Feyza ALTUN

-Derin TALU
-Deren TALU
-Ziynet SALİ
-Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER
-Ceren MORAY ORCAN
-Dilan POLAT
-Engin POLAT

Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Gizli tanık ifadesi ortaya çıktı: Bizzat şahidim!Dilan ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Gizli tanık ifadesi ortaya çıktı: Bizzat şahidim!

