Devlet Bahçeli'den Türkiye'nin fotoğrafı yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'yi boykot eden CHP'ye sert çıktı. "TBMM, boykot ve protestolara sahne olacak yer değil. Saygısızlıkta üst faza geçen CHP baltayı taşa vurdu. CHP'nin sadece Cumhurbaşkanımızı, Meclis'imizi değil, esasen Türkiye'yi ve Türk milletini yok saydığı ortada. Parti genel başkanlarının yan yana oturmaları, milletimizi gerçekten umutlandırdı. O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafı. Özgür Bey'in partisinin ve şahsının ne kadar meşru çizgide durduğuna kafa yorması akla en yatkın seçenek" ifadesini kullandı.