CHP'nin miting provokasyonuna Valilik önlemi! Bazı metro çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapandı

CHP'nin bu akşam Şişli'de yapmayı planladığı miting öncesinde, İstanbul Valiliği ulaşımda düzenlemeye gitti.

(Ekran görüntüsü)

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPANDI

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nda bazı çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları saat 17.00 itibarıyla kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.