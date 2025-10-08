PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin miting provokasyonuna Valilik önlemi! Bazı metro çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapandı

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla, CHP’nin Şişli’de yapacağı miting öncesi ulaşımda bazı düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı üzerinde yer alan Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu’nun belirli çıkışları saat 17.00 itibarıyla geçici olarak kapatıldı.

Giriş Tarihi:
CHP'nin miting provokasyonuna Valilik önlemi! Bazı metro çıkışları ikinci bir duyuruya kadar kapandı

CHP'nin bu akşam Şişli'de yapmayı planladığı miting öncesinde, İstanbul Valiliği ulaşımda düzenlemeye gitti.

(Ekran görüntüsü)(Ekran görüntüsü)

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPANDI

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nda bazı çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı çıkışları saat 17.00 itibarıyla kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Borsa İstanbul
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk o yıldızları istedi
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü Gazze'de ateşkes açıklaması: "Umutluyuz ama ihtiyatlıyız"
Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı! Cenazede geniş güvenlik önlemi...
Başkan Erdoğan o fotoğrafa ilişkin konuştu: O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Bakanlık tek tek ifşaladı! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi....
Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
90’ların minik yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Can Ayşecik artık evli mutlu çocuklu...
Kuruluş Orhan tüm dünyada merakla bekleniyor! Henüz yayına girmeden bakın kaç ülkeye satıldı