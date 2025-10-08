PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Bursa belediyesinden skandal sergi: Ecdada yapılan saygısızlığa tepki yağdı!

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde skandal bir sergi gerçekleştirildi. Bursa'nın tarihini konu alan bir fotoğraf sergisinde Yunan topçu subayı Sofokles Venizelos'un Osman Gazi'nin türbesinde çekilmiş fotoğrafına da yer verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Bursa belediyesinden skandal sergi: Ecdada yapılan saygısızlığa tepki yağdı!

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde skandal bir sergi gerçekleştirildi. Bursa'nın tarihini konu alan bir fotoğraf sergisinde Yunan topçu subayı Sofokles Venizelos'un Osman Gazi'nin türbesinde çekilmiş fotoğrafına da yer verildi.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın tarihini ve fethini konu alan bir fotoğraf sergisi hazırlayarak vatandaşların ziyaretine açtı. 100 yıllık tarihi fotoğrafların sergilendiği müzede bir skandala imza atıldı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

VENİZELOS'UN ORADA NE İŞİ VAR?
Sergilenen fotoğraflar arasında, Yunan topçu subayı Sofokles Venizelos'un Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin türbesinde 1920 yılında çektirdiği fotoğraf da yer aldı.

Sabah'ın haberine göre Türk ve Yunan tarih kaynaklarında, Venizelos'un, Osman Gazi'nin türbesine giderek sandukayı tekmelediği ve "Kalk koca sarıklı koca Osman, kalk da torunlarını kurtar" diyerek hakaret edip naralar attığı yer alıyor.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)Fotoğraf, (takvim.com.tr)

Bu fotoğrafın, CHP'li belediye tarafından sergiye konulması büyük tepkilere neden olurken, ecdada da saygısızlık olarak değerlendirildi.

Maaş yok, hizmet yok: CHPli Buca Belediyesi tanıtıma 120 milyon ayırdıMaaş yok, hizmet yok: CHPli Buca Belediyesi tanıtıma 120 milyon ayırdı
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İstanbul'da ünlülere "uyuşturucu" baskını! Aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici ve Demet Evgar da bulunuyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler!
Borsa İstanbul
Eğitimde 3 önemli değişiklik masada! Zorunlu lise, LGS puanı, İlkokula başlama yaşı... Çalışmalar başlıyor
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Trafikte yeni dönem: Cezalar sil baştan! Hangi hallerde ehliyet iptal edilecek? Bakan Yerlikaya açıkladı
Meteoroloji'den 36 ile alarm! Alçak basınç etkisi başlıyor: Sağanak, fırtına ve dondurucu soğuk 3 gün sürecek! İstanbul, Antalya...
BES sisteminde katılımcı sayısı 10 milyona dayandı! Sistem 18 yaş altı çocuk ve gençlerle büyüyor
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den siyonist şov: İçeride eğlence, dışarıda protesto
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu