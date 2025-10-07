PODCAST CANLI YAYIN

Maaş yok, hizmet yok: CHP'li Buca Belediyesi tanıtıma 120 milyon ayırdı

Çöplerin yığıldığı, işçilerin maaş alamadığı CHP'li Buca Belediyesi’nin 7 milyarlık 2026 bütçesinde basın-yayın ve tanıtıma 120 milyon lira ayrılması tepkilere yol açtı. Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Sevil, CHP'li başkana tepki göstererek, "Bütçede en fazla kaynak belediye başkanının tanıtılması ve reklamı, personel giderleri ile temsil ağırlamaya ayrılmış." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
Maaş yok, hizmet yok: CHP'li Buca Belediyesi tanıtıma 120 milyon ayırdı

İşçilerine maaş ödeyemediği için haftalarca eylemlerle gündeme gelen, çöplerin cadde ve sokaklarda dağ gibi yığıldığı Buca Belediyesi, "yok artık" dedirten bir karara daha imza attı. Belediye, 7 milyar liralık 2026 bütçesinde basın yayın ve tanıtım için tam 120 milyon lira kaynak ayırdı. Bütçe, AK Partili meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP'lilerin oylarıyla kabul edildi.

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Sevil, Belediyenin 2026 yılı bütçesinin yarıdan fazlasının Başkan Görkem Duman'a ayrıldığını öne sürdü.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Sevil, belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi:
"Sizin adınıza çok üzgünüm. Maalesef 2026 bütçesinin yüzde 50'sinden fazlası SMS ile bilgilendirme, Facebook paylaşımları gibi kalemlere ayrılmış. Basın yayın ve tanıtım giderleri için ayrılan kaynak ise 120 milyon lira. Bu da işçinin maaşının beşte dördüne tekabül ediyor."

Sevil, vatandaşın ödediği vergilerin çöpe gittiğini vurgulayarak ,"Vatandaş ödediği vergi ile belediyeyi çevirmesi için cebinden para ödüyor ama hizmet alınmıyor, çöpler toplanmıyor. 2026'da yeni çöp kamyonu alınması öngörülmüş. Siz önce işçinin maaşını ödeyin. Bütçede en fazla kaynak belediye başkanının tanıtılması ve reklamı, personel giderleri ile temsil ağırlamaya ayrılmış. ifadelerini kullandı.

AK Partili Fatih Polatoğlu da geri dönüşüm rakamlarını skandal olarak nitelendirdi: "Bütçe kitapçığını kurcaladığımızda 2026 yılında ilçenin cadde ve sokaklarından 290 bin ton evsel atık toplanması öngörülmüş. Bu çöplerin içinden yalnızca 2 bin 400 tonu geri dönüştürülebilir olarak öngörülüyor. Bertaraf edilen atık miktarı ise sadece 2 ton. Bu rakamlar ne akılla, ne mantıkla ne de modern bir çevre politikası ile izah edilemez. Toplanacak olan bu atıklar nereye gidiyor? Bu kadar düşük geri dönüşüm oranı kabul edilemez. Bu rakamlar ile Buca'nın geleceği sürdürülebilir olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerin hedefindeki CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise bütçeyi "tasarruf tedbirleri kapsamında enflasyonun altında tuttuklarını" öne sürerek savundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Borsa İstanbul
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Türk Telekom
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı: Katar'dan "darboğaz" açıklaması | Hamas şartlarını açıkladı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da!
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu