Maaş yok, hizmet yok: CHP'li Buca Belediyesi tanıtıma 120 milyon ayırdı

İşçilerine maaş ödeyemediği için haftalarca eylemlerle gündeme gelen, çöplerin cadde ve sokaklarda dağ gibi yığıldığı Buca Belediyesi, "yok artık" dedirten bir karara daha imza attı. Belediye, 7 milyar liralık 2026 bütçesinde basın yayın ve tanıtım için tam 120 milyon lira kaynak ayırdı. Bütçe, AK Partili meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP'lilerin oylarıyla kabul edildi.

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Sevil, Belediyenin 2026 yılı bütçesinin yarıdan fazlasının Başkan Görkem Duman'a ayrıldığını öne sürdü.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Burçin Sevil, belediye yönetimini sert sözlerle eleştirdi:

"Sizin adınıza çok üzgünüm. Maalesef 2026 bütçesinin yüzde 50'sinden fazlası SMS ile bilgilendirme, Facebook paylaşımları gibi kalemlere ayrılmış. Basın yayın ve tanıtım giderleri için ayrılan kaynak ise 120 milyon lira. Bu da işçinin maaşının beşte dördüne tekabül ediyor."

Sevil, vatandaşın ödediği vergilerin çöpe gittiğini vurgulayarak ,"Vatandaş ödediği vergi ile belediyeyi çevirmesi için cebinden para ödüyor ama hizmet alınmıyor, çöpler toplanmıyor. 2026'da yeni çöp kamyonu alınması öngörülmüş. Siz önce işçinin maaşını ödeyin. Bütçede en fazla kaynak belediye başkanının tanıtılması ve reklamı, personel giderleri ile temsil ağırlamaya ayrılmış. ifadelerini kullandı.

AK Partili Fatih Polatoğlu da geri dönüşüm rakamlarını skandal olarak nitelendirdi: "Bütçe kitapçığını kurcaladığımızda 2026 yılında ilçenin cadde ve sokaklarından 290 bin ton evsel atık toplanması öngörülmüş. Bu çöplerin içinden yalnızca 2 bin 400 tonu geri dönüştürülebilir olarak öngörülüyor. Bertaraf edilen atık miktarı ise sadece 2 ton. Bu rakamlar ne akılla, ne mantıkla ne de modern bir çevre politikası ile izah edilemez. Toplanacak olan bu atıklar nereye gidiyor? Bu kadar düşük geri dönüşüm oranı kabul edilemez. Bu rakamlar ile Buca'nın geleceği sürdürülebilir olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerin hedefindeki CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise bütçeyi "tasarruf tedbirleri kapsamında enflasyonun altında tuttuklarını" öne sürerek savundu.