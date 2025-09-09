PODCAST CANLI YAYIN

Manifest grubu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Yurt dışı çıkış yasağı

“Manifest” isimli müzik grubunun üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla işlem yapıldı. İfadeleri alınan grubun üyeleri adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Grup üyelerine yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Manifest isimli müzik grubu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KONSERDE HAYASIZCA HAREKETLER

Grubun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı.

MANİFEST'E YURT DIŞI YASAĞI

Soruşturma kapsamında Manifest Grup üyeleri Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay bu sabah polis eşliğinde savcılığa getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Hakimlik, grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Savcılık açıklamasında, "Konser sırasında şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulundukları değerlendirmesinde bulunarak tespit edilmesi üzerine, söz konusu halka açık konserdeki bu eylemler ile ilgili olarak TCK.nun 225. Maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere şüpheliler hakkında Cumhuriyet BaşsavcılığımIz tarafından resen soruşturma başlatılmış olup, bu kapsamda bu aşamada gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

