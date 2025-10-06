Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
Son dakika haberi! İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne otomobiliyle giden avukat Serdar Öktem silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İnfaz aracı ormanlık alanda bulunurken, Avukat Serdar Öktem’e, 'Daltonlar Suç Örgütü' üyeleri tarafından eylem yapılacağı gerekçesiyle koruma kararı verildiği ortaya çıktı. Başsavıcılıktan yapılan açıklamada ise 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın kilit ismi olan Serdar Öktem 34 MPG 499 plakalı otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.
Şişli'de otomobile uzun namlulu silahla saldırı: Avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti. (DHA)
HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Öktem, hayatını kaybetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Serdar Öktem cinayetiyle ilgili açıklaması 6/10/2025 (bugün) tarihinde Serdar Öktem isimli şahsın İlimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5(beş) şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6(altı) şüpheli şahıs yakalanmıştır.
Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar olaydan sonra kaçtıları Arnavutköy ilçesi civarında yakalamışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları silahlar (iki Kalaşnikof iki de tabanca olmak üzere toplam dört adet silah) ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir.
İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığını tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunu bilgisine duyurulur."
Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı (DHA)
ŞÜPHELİLER EYÜPSULTAN'DA YAKALANDI
Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi. Araç üzerinde inceleme başlatılırken, taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Serdar Öktem cinayeti: Şüpheliler Eyüpsultan'da yakalandı. (DHA)
EKİPLER SİLAHLARIN YERİNİ ÖĞRENDİ
2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi. Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Bugün Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine aracıyla giderken, trafikte beklediği esnada, silahlı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla yakalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.
Öktem hakkında Daltonlar Suç Örgütü mensuplarınca eylem düzenleneceği ihbarına dikkat çekildi.
SON PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem'in dün sabah saat 08.20'de WhatsApp uygulamasında yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Öktem'in son paylaşımı şu şekilde: "Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak"
SİNAN ATEŞ DAVASINDA SON DURUM
Öktem, Sinan Ateş davasında yargılanıyordu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin ana dosyadan ayrılan 2 sanığın yargılandığı dava ile 8 sanığın yargılandığı kişisel verilerin temini davasının birleştirilmesine ilişkin iki mahkeme arasındaki uyuşmazlığı çözdü. Daire, davaların birleştirilmesine ve yargılamanın Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülmesine kesin olarak karar verdi.
DAVA 5 EKİM'DE GÖRÜLDÜ
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara Çankaya'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ana dava 5 Ekim 2025'te Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.
Serdar Öktem (Sosyal medya)
8 SANIK HAKKINDA AYRI DAVA
Öte yandan, Sinan Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevden uzaklaştırılan komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Burak Kılıç, Gürsel Horat, Suat Yılmazzobu'nun, 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan, komiser Talha Atalay'ın ise 'Kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi veya yayması' suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar Fatih Küçükerturan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar'ın da 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
DAVA BİRLEŞTİRİLDİ
Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Temmuz'da görülen davanın 2'nci duruşmasında mahkeme; davanın, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı ana davada dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, birleştirme kararının yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti.
DOSYALAR ARASINDA HUKUKİ VE FİİLİ BAĞLANTI BULUNDU
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek karara bağladı. Mahkeme kararında, sanıklar hakkındaki suçlamaların niteliği, iddianamelerde olayların anlatılış biçimi ve suç tarihlerine göre iki mahkeme dosyası arasında şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirtti. Daire, davaların birlikte yürütülmesinde zorunluluk olduğu kanaatine vararak, Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyası ile Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Ayrıca 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26 Haziran 2025 tarihli duruşmada birleştirmeye muvafakat verilmemesine ilişkin ara kararını kaldırarak, sanıklar hakkındaki yargılamanın 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili dosyası üzerinden yürütülmesine hükmetti.