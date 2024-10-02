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Son dakika: Sinan Ateş davasında karar çıktı! Eray Özyağcı, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'a müebbet... Aile üyelerine saldırı

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Tetikçi Eray Özyağcı, azmettirici Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Vedat Balkaya ve Suat Kurt müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Serdar Öktem tahliye edildi. Öte yandan karar öncesi Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e yumruklu saldırı düzenlendi. Saldırgan gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:22 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 17:10
Son dakika: Sinan Ateş davasında karar çıktı! Eray Özyağcı, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’a müebbet... Aile üyelerine saldırı

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

İSİM İSİM MÜEBBET YİYENLER

Eray Özyağcı'ya 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Vedat Balkaya'ya 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Suat Kurt'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Doğukan Çep, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Tolgahan Demirbaş'a 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Mustafa Uzunlar'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 15 yıl ceza verildi.

Aşkın Mert Gelenbey'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 15 yıl ceza verildi. Murat Can Çolak'a tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıl ceza verildi.
Emre Yüksel'e tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıl ceza verildi.

KİMLER TAHLİYE EDİLDİ?
Sanıklardan Serdar Öktem, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın beraatine, Caner Güney'in tahliyesine karar verildi.

ESKİ AMİRİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Cinayet Büro eski amiri Mustafa Ensar Aykal'ın dosyasının ayrılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Sinan Ateş'in ailesi karar öncesi saldırıya uğradı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Sinan Ateş'in ailesi karar öncesi saldırıya uğradı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

KARAR ÖNCESİ AİLE ÜYELERİNE SALDIRI

Öte yandan kararın açıklanmasına az bir zaman kala aile üyeleri saldırıya uğradı. Abla Selma Ateş'in burnunu tuttuğu görülürken saldırgan gözaltına alındı.

Sinan Ateş'in ailesine saldırı





Ayşe Ateş ise "Savcının mütalaasında aleyhimize olanları reddediyorum" dedi.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

SİNAN ATEŞ'İN AİLESİNE SALDIRI

Davada karar açıklanmasına az bir zaman kala Sinan Ateş'in ailesi mahkeme salonunun bahçesinde saldırıya uğradı.

Ateş'in ablası Selma Ateş'in burnunu tuttuğu görüldü. Anne Saniye Ateş ve Selma Ateş'e sağlık kontrolü yapıldı. Saniye Ateş'in sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

Ateş ailesine saldıran saldırgan (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ateş ailesine saldıran saldırgan (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan ise gözaltına alındı.

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