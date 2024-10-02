Son dakika: Sinan Ateş davasında karar çıktı! Eray Özyağcı, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş’a müebbet... Aile üyelerine saldırı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.



İSİM İSİM MÜEBBET YİYENLER



Eray Özyağcı'ya 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.



Vedat Balkaya'ya 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Suat Kurt'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Doğukan Çep, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Tolgahan Demirbaş'a 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.



Mustafa Uzunlar'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 15 yıl ceza verildi.



Aşkın Mert Gelenbey'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 15 yıl ceza verildi. Murat Can Çolak'a tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıl ceza verildi.

Emre Yüksel'e tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıl ceza verildi.



KİMLER TAHLİYE EDİLDİ?

Sanıklardan Serdar Öktem, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Çağlar Zorlu ve Aytaç Ataç'ın beraatine, Caner Güney'in tahliyesine karar verildi.



ESKİ AMİRİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK



Cinayet Büro eski amiri Mustafa Ensar Aykal'ın dosyasının ayrılmasına ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

