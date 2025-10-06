PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 23:51
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti nedeniyle yargılanan Avukat Serdar Öktem’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayda kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi.
Bunlar da Var
00:40
İstanbul'da Gazze direnişine destek: Bir gün İsrail yok olacak
05.10.2025
Pazar
01:57
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
05.10.2025
Pazar
00:37
Başkan Erdoğan'dan milyonlara "Gazze İçin Sessiz Çığlık" daveti
05.10.2025
Pazar
00:21
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
04.10.2025
Cumartesi
CANLI YAYIN