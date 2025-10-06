İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında dehşet... Zincirlikuyu’dan Beşiktaş yönüne giden otomobile maskeli saldırganlar uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Araçtaki avukat Serdar Öktem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öktem, Sinan Ateş suikastı davasında tutuklu yargılanıp şartlı tahliye edilmişti.
İstanbul Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında silahlı saldırı yapıldı.
AVUKAT ÖKTEM HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda ağır yaralanan avukat Serdar Öktem hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.