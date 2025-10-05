Hayırlı oğul

Erzurum Yakutiye'de servis aracıyla öğrencileri almaya hazırlanan Feramuz Akdemir, kimliği belirsiz kişiler tarafından cep telefonundan arandı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, Akdemir'e adına dolandırıcılık amaçlı kredi başvuruları yapıldığını, bunların iptal edilebilmesi için mobil bankacılığı açması ve yönlendirmelere uyması gerektiğini söyledi. 5 saat telefonu kapatmaması konusunda ısrarcı olan dolandırıcılar, Akdemir'e 750 bin TL ve 475 bin TL olmak üzere 2 ayrı kredi başvurusu yaptırdı. Bu arada başka bir telefondan oğlunu arayan Akdemir, dolandırılmak üzere olduğunu anladı. Dolandırıcıların telefonunu kapadı. Parasını kurtardı. Bu arada şüpheliler aranmaya başlandı.