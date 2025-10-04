PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika | Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreni | Başkan Erdoğan Hamas barışa hazır

Son dakika: Başkan Erdoğan, Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Sultanbeyli'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu

Başkan Erdoğan'dan Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır.

"HAMAS BARIŞA HAZIR"

BM'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık. Amerika Başkanı Sayın Trump ile de bu meseleyi detaylıca konuştuk. Trump ile Gazze barışını görüştük. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi.

"SUMUD YOLCULARI İSTANBUL'A GELİYOR"

Sumud Filosu'nda sadece Türkiye'den gidenler değil, farklı ülkelerden de bazı Sumud Filosu yolcuları gelen kafilenin içerisinde yerlerini alıyorlar. 1 saate İstanbul'a inmiş olacaklar.

Sultanbeyli ile bizim aramızda hep özel bir bağ oldu. En son 31 Mart 2024 seçimlerindeki desteğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Bir İstanbullu olarak eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurunda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan Sultanbeyli Belediyemizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen tüm kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"ELİMİZİ ÇABUK TUTMAMIZ GEREKİYOR"

Deprem ülkemizin en sancılı gerçeği. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Marmara'daki 5 büyüklüğündeki deprem elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı. Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik.

Geçen ay 304 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ettik, önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzun kurasını çekiyoruz, yılbaşına kadar toplam 453 bin bağımsız bölümü hak sahibi ailelerimize teslim etmek için gece gündüz çalışıyoruz

İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz, artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz.

