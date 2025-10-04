PODCAST CANLI YAYIN

Nazi Bakanı soykırımcı Ben-Gvir'i çıldırtan tepki! Özgür Filistin...

İsrailli bakan Ben-Gvir, Sumud gönüllülerini ‘terörist’ diye suçladı. Kahramanların cevabı netti: Özgür Filistin

Giriş Tarihi:
Nazi Bakanı soykırımcı Ben-Gvir'i çıldırtan tepki! Özgür Filistin...

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, katiller ordusu İsrail'in saldırısı sonrası Aşdod Limanı'nda alıkonuldu. Gönüllülere "terörist" iftirası atan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, beklemediği bir karşılık aldı. Kahramanları aşağılamak için limana gelen Ben-Gvir, "Bunlar Gazze'ye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler..." sözleriyle küstahça ifadeler kullandı. Ancak esir alınan aktivistler, onurlu bir duruş sergileyerek hep bir ağızdan "Özgür Filistin!" sloganlarıyla karşılık verdi. Hırsını alamayan terörist bakan daha sonra da provokasyonlarını sürdürdü. Ben- Gvir, aktivistlerin nakledildiği Ketziot Hapishanesi'ne giderek burada "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti" ifadelerini kullanmıştı.


Katil İsrailli bakanın küstah tavrına Sumud gönüllüleri, "Terörist de katil de sizsiniz" diye cevap verdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Aynadaki Yabancı
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64'e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?