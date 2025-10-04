Nazi Bakanı soykırımcı Ben-Gvir'i çıldırtan tepki! Özgür Filistin...

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, katiller ordusu İsrail'in saldırısı sonrası Aşdod Limanı'nda alıkonuldu. Gönüllülere "terörist" iftirası atan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, beklemediği bir karşılık aldı. Kahramanları aşağılamak için limana gelen Ben-Gvir, "Bunlar Gazze'ye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler..." sözleriyle küstahça ifadeler kullandı. Ancak esir alınan aktivistler, onurlu bir duruş sergileyerek hep bir ağızdan "Özgür Filistin!" sloganlarıyla karşılık verdi. Hırsını alamayan terörist bakan daha sonra da provokasyonlarını sürdürdü. Ben- Gvir, aktivistlerin nakledildiği Ketziot Hapishanesi'ne giderek burada "Ketziot Hapishanesi'ndeyiz, bu filo üyeleri terör destekçisi, şimdi de güvenlik hapishanesine konuyorlar. Oyun bitti" ifadelerini kullanmıştı.





Katil İsrailli bakanın küstah tavrına Sumud gönüllüleri, "Terörist de katil de sizsiniz" diye cevap verdi