Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)

Başkan Erdoğan görüşmede, Vaşington'a yaptıkları ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AFP)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AFP)

Erdoğan Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgenin tamamında sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (AA)

İSRAİL'İN SALDIRILARINI SONLANDIRMASI GEREK

Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

