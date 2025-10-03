PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü!

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.

Bunlar da Var

Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı
Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı
Okulda deprem paniği kamerada!
Okulda deprem paniği kamerada!
Tekirdağ'daki deprem Bursa'da da hissedildi; o anlar güvenlik kamerasında
Tekirdağ'daki deprem Bursa'da da hissedildi; o anlar güvenlik kamerasında
İstanbul'da deprem anı paniği kamerada!
İstanbul'da deprem anı paniği kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle