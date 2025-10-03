PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: İsrail saldırıları derhal durdursun!

Başkan Erdoğan Hamas'ın Donald Trump'ın Gazze Planını kabul etmesine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "İsrail'in tüm saldırıları derhal durdurması ve ateşkes planına uymasıdır" diyerek soykırım şebekesinin saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan Hamas'ın Donald Trump'ın Gazze Planını kabul etmesine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan, "İsrail'in tüm saldırıları derhal durdurması ve ateşkes planına uymasıdır" diyerek soykırım şebekesinin saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının tamamı;

"Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır.

Şimdi yapılması gereken, İsrail'in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı; küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır.

Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

