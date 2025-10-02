Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre, 20 Şubat 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Bulut, örgüt üyeleri tarafından avukat aracılığıyla baskı altına alındığını belirtti. Bulut ifadesinde, "Tutuklandıktan sonra da Metris 2 No'lu Ceza İnfaz Kurumuna avukat Recep Varol geldi. Bana bu şahıs 'Beratcan Gökdemir'in selamını getirdiğini, örgüt içerisinde herhangi bir şahsın ismini veya yaptığı eylemi anlatırsam bana ve dışarıda bulunan aileme zarar vereceklerini' söyledi ve beni tehdit edip gitti" sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

Bulut, aynı avukatın bir hafta sonra yeniden cezaevine geldiğini belirterek, "Bu görüşten 1 hafta sonra tekrardan avukat Recep Varol, Beratcan Gökdemir'in talimatıyla beni ziyarete geldi. Avukat Recep Varol bana 'Suat Kutlutürk dosyasında Metehan Çakır ve Muhammed Ali Bulat'ın ismini vermişsin. Bu nedenle bütün olayları senin üzerine yıkacağız. Senin aileni de dışarıda rahat bırakmayacağız. Kardeşin dışarıda bu saatten sonra seninle görüşeceğiz' diyerek beni tehdit edip gitti" ifadelerini kullandı.

Bulut, tehditlerin ardından korktuğunu, bu nedenle ailesinin evini taşımak zorunda kaldığını ve yaşadıklarını uzun süre kimseyle paylaşamadığını dile getirdi.