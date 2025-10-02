PODCAST CANLI YAYIN

Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni perde: Çete talimatlarını avukat taşıdı

İstanbul’da Barış Boyun suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma, çetenin cezaevinden nasıl yönetildiğini ve gizli haberleşme yöntemlerini açığa çıkardı. İtalya’da tutuklu bulunan Boyun’un internet tabanlı programlarla avukatı aracılığıyla talimat verdiği belirlendi. Çetenin avukatı Recep Varol’un, ‘Anucur’ grubunun lideri Halil Ay’a düzenlenen saldırının itirafçısı Gökhan Sedat Bulut’u cezaevinde tehdit ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Varol, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yaparan "Anucur" çetesinin lideri Halil Ay'ın bulunduğu araca 14 Ocak 2023 sabahı Haliç Köprüsü üzerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saat 04.00 sıralarında gerçekleşen suikast girişiminde çete üyelerinden Cumali Aslan öldürüldü, zehir taciri Halil Ay ise saldırıdan kurtularak kaçmayı başardı.

TALİMATI FACETİME'DEN ALDIM

Polis soruşturması, olayın uyuşturucu ticaretinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle rakip "Daltonlar" çetesi tarafından planlandığını ortaya koydu. Saldırının faili Gökhan Sedat Bulut, ifadesinde talimatı FaceTime üzerinden aldığını itiraf etti. Bulut, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Gökhan Sedat Bulut, cezaevinde 'Boyun' grubunun baskısına maruz kaldığını öne sürdü. Bulut, ifadesini değiştirmesi için avukatı aracılığıyla tehdit edildiğini iddia etti.

Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre, 20 Şubat 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Bulut, örgüt üyeleri tarafından avukat aracılığıyla baskı altına alındığını belirtti. Bulut ifadesinde, "Tutuklandıktan sonra da Metris 2 No'lu Ceza İnfaz Kurumuna avukat Recep Varol geldi. Bana bu şahıs 'Beratcan Gökdemir'in selamını getirdiğini, örgüt içerisinde herhangi bir şahsın ismini veya yaptığı eylemi anlatırsam bana ve dışarıda bulunan aileme zarar vereceklerini' söyledi ve beni tehdit edip gitti" sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

Bulut, aynı avukatın bir hafta sonra yeniden cezaevine geldiğini belirterek, "Bu görüşten 1 hafta sonra tekrardan avukat Recep Varol, Beratcan Gökdemir'in talimatıyla beni ziyarete geldi. Avukat Recep Varol bana 'Suat Kutlutürk dosyasında Metehan Çakır ve Muhammed Ali Bulat'ın ismini vermişsin. Bu nedenle bütün olayları senin üzerine yıkacağız. Senin aileni de dışarıda rahat bırakmayacağız. Kardeşin dışarıda bu saatten sonra seninle görüşeceğiz' diyerek beni tehdit edip gitti" ifadelerini kullandı.

Bulut, tehditlerin ardından korktuğunu, bu nedenle ailesinin evini taşımak zorunda kaldığını ve yaşadıklarını uzun süre kimseyle paylaşamadığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI AVUKATIN KİRLİ BAĞLANTISINI ORTAYA ÇIKARDI

Bu ifadenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Recep Varol hakkında soruşturma başlattı. Sosyal medya platformlarında yapılan araştırmalar neticesinde avukat V.'nin Halil Ay'a yapılan silahlı saldırının sanıklarından Fırat Elçiçek'le birlikte hareket ettiği ve sosyal medyadan sürekli örgütü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

