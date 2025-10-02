PODCAST CANLI YAYIN

Ankara'da su boruları patladı... İzmir'de kesintiler arttı Bursa'da 4 günlük su kaldı

Ana muhalefet partisi; rüşvet, yolsuzluk ve şaibeli kurultayın ortasında kaldı! Vatandaşa hizmeti bıraktı. Ankara’da bakımı yapılmayan su boruları patladı. Hastaneler, okullar susuz kaldı. İzmir’de kesintiler arttı! Bursa’daki barajlarda ise 4 günlük su kalınca belediye başkanı “Dua edin” çağrısı yaptı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde olan 3 büyük şehirde susuzluk sorunu başladı! Ankara'nın su ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Kesikköprü Barajı hattında yenilenmeyen borular patladı. Su yarı yarıya azaldı. Boru hattındaki patlamalar sebebiyle Başkent'te su kesintileri başladı. Şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulandı.

Susuz kalan vatandaş belediyeye öfke yağdırdı. Hastaneler, okullar gibi önemli noktalar da kesinti yaşandı. Buralara tankerlerle su taşındı. Kuraklığın pençesinde olan diğer bir şehir ise tanıdıktı: İzmir! Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 2 günde 1 uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri, 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Bu karar vatandaşı çıldırttı. İzmirliler "Sular akmıyor, çöpler toplanmıyor. Salgın hastalık başlayacak" diyerek hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerine sert çıktı. Su krizinin yaşandığı diğer bir CHP'li Büyükşehir Belediyesi ise Bursa'ydı! Belediye Başkanı Mustafa Bozbey vahim tabloyu bizzat kendisi açıkladı! "Her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız. Hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu koşullarda 6 Ekim tarihinde barajlardaki su tükenmiş olacak. Vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz" açıklamasını yaptı. İstanbul'daki barajlar da alarm vermeye başladı!

İZMİR/TAHTALI BARAJI
İzmir'in içme suyu ihtiyacının karşılanmasında en önemli kaynaklardan olan Tahtalı Barajı, su seviyesi bakımından tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.

Kesikköprü Barajı'nın yenilenmeyen boruları patladı...

Bursa'nın Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 6.81 olarak ölçüldü

