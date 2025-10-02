28 senedir süregelen Türkiye tatili

Almanya'da yaşayan 80 yaşındaki Brigitte ve 85 yaşındaki Wolfgang Krüger çifti, 1997'den bu yana her yıl tatil için Antalya'ya geliyor. Side'deki bir otelde kalıyor. 28 yıldır aynı tesiste, aynı odada konaklıyor. Otel yönetimi de çifte özel ilgi gösteriyor. Yürümekte zorluk çeken çift, otel araçlarıyla odalarından alınıp restorana getiriliyor. Açık büfeden seçtikleri yemekler garsonlar tarafından masalarına taşınıyor. Brigitte Krüger, kenti çok sevdiklerini ve tatil planı yaparken ilk tercihlerinin Antalya olduğunu söylüyor. Yılda 2 kez Türkiye'ye geldiklerini anlatan Krüger, "45. kez Antalya'dayız. Sağlığımız yerinde olursa gelecek yıl da geleceğiz" diyor...