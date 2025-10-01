TOKİ'den dev hamleler!

PODCAST CANLI YAYIN

Devlet, “Sosyal konut” projesi için büyük bir adım attı. Bakan Kurum, 81 ilde yapılacak 500 bin ev için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi'ne dikkat çekti. Yaptığı paylaşımda, "Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500.000 yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam" ifadelerini kaydetti. Kurum, Muğla Seydikemer'de yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. TOKİ tarafından 100 bin Sosyal Konut ve İlk Evim projeleri kapsamında Muğla'da 4 bin 900 konutu tamamlandı. 1.941 konutun ise inşası sürdüğü açıklandı. Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor. Devlet, "Sosyal konut" projesi için büyük bir adım attı. Bakan Kurum, 81 ilde yapılacak 500 bin ev için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

EVLER 240 AY VADELİ
Yüzyılın Konut projesine başvurular e-devletten yapılacak, yüzde 10 peşinat, 240 aya kadar vade imkânı verilecek. İnşaatın 2026'nın ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor. Geçmiş dönemde olduğu gibi; TC vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranacak. Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak. Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

KİRALIK KONUT YAPILACAK...
Bakan Murat Kurum, kiralık konutlarla ilgili de açıklama yaptı. Buna göre İstanbul'da her iki yakada kiralık konutlar inşa edilecek. Kiralık evlerde de satışta olduğu gibi kura sistemi uygulanması planlanıyor. Türkiye'de ise ilk kez yapılacak kiralık sosyal konut modeli ile hem dar gelirli bütçesine göre ev bulacak hem de kentsel dönüşüm süreci hız kazanacak.

FİYATLARI DENGELER
Başkan Erdoğan'ın proje, büyük heyecan yarattı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Ne kadar çok sosyal konut üretilirse fiyatlar o kadar hızlı dengelenir. Kiralık konut üretimiyle kira fiyatları kontrol altına alınır" ifadesini kullandı

