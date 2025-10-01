PODCAST CANLI YAYIN

Mersin'de asansör faciası

Tarsus’ta 7. kattan bindiği asansörün halatının kopması sonucu zemine çakılan belediye çalışanı Pelin Kıyga ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Mersin'de asansör faciası

Mersin Tarsus'ta belediye personeli Pelin Kıyga (28), işe gitmek için 7. kattaki evinden çıktı. Bindiği asansörün halatı koptu. Kıyga'nın bulunduğu asansör kabini zemine çakıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kabinden ağır yaralı olarak çıkarılan Kıyga, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan 5 yıllık evli ve bir çocuk annesi Pelin Kıyga, kurtarılamadı. Kıyga'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pelin Kıyga, asansör halatının kopması sonucu 7. kattan düşerek öldü.
Apartmandaki asansörün en son bakımının ne zaman yapıldığı araştırılıyor.

